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Общество
24.03.2018
Салiдарнасць
На День Воли будет еще теплее, чем обещали

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В субботу, 24 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман, местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха -1.. +4°С, в западных районах +5.. +8°С. В Минске, где в Киевском сквере состоится митинг и концерт, посвященный началу празднования БНР, синоптики обещают без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха: утром -2.. -4°С, днем +2.. +4°С, вечером 0.. +2 °С.

Хорошую погоду обещают и на День воли. Те, кто собирается на концерт 25 марта могут, рассчитывать на спокойную, безветренную погоду без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, в отдельных районах по юго-востоку до -9..-12°С, максимальная днем +2..+9°С, по западу республики до +11°С.

26 марта ночью без осадков, утром и днем местами по северо-западной половине республики пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах сгустятся слабые туманы, ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем от +4°С по востоку до +12°С по западу страны.

 
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