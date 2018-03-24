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Политика
24.03.2018
«Коммерсант»: «В Грузии Александр Лукашенко ужаснулся тому, «во что превратили Абхазию»

Как освещали визит Лукашенко в Грузию российские СМИ.

Президент Беларуси поддержал в Тбилиси территориальную целостность Грузии. «Александр Лукашенко ужаснулся тому, «во что превратили Абхазию» — с таким заголовком вышла газета Каммерсант.

Фото, которым газета «Коммерсант» проиллюстрировала визит Лукашенко в Грузию. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Издание пишет, что находясь в Тбилиси с двухдневным визитом, президент Беларуси Александр Лукашенко «вновь подтвердил уважение территориальной целостности этой страны, несмотря на признание Москвой независимости бывших грузинских автономий и, по сути, осудил Россию за Абхазию».

«По его словам, этот регион «превратили непонятно во что». При этом, будучи в Тбилиси, господин Лукашенко призвал наладить отношения между Грузией и Россией вопреки всем разногласиям и несовпадению позиций.

Александр Лукашенко на встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили выступил с громким заявлением об Абхазии. «Я как-то доезжал до Сухуми, и дальше у меня не получалось в советские времена»,— пустился в воспоминания Александр Лукашенко. А после этого посетовал, что сейчас в Абхазию «никому невозможно приехать» и «прекрасный любимый край превратили непонятно во что», — пишет «Коммерсант».

Издание также рассказывает о встрече Лукашенко с католикосом—патриархом всея Грузии Илией II, которому предложил наладить отношения в Россией «несмотря на все существующие разногласия и несовпадающие друг с другом взгляды» и подчеркнул, что этот конфликт «не между русским и грузинским народами, это конфликт между властями, поэтому необходимо, чтобы обе стороны отложили свои амбиции и установили нормальные отношения».

А вот подписанное в ходе визита соглашение о безвизовых поездках (между Грузией и Белоруссией и прежде действовал безвизовый режим, но на основе соглашения, оформленного в рамках СНГ еще в 1990-е годы) было истолковано следующим образом.

«Грузия тем самым пытается порвать последние нити, связывающие ее с пространством СНГ»,— пояснил “Ъ” смысл новой инициативы эксперт информагентства GHN Ника Имнаишвили, отметив, что Александр Лукашенко «с таким подходом согласился, послав и свой сигнал Москве».

Издание также рассказывает, как президенты посетили коньячный завод, и гость из Беларуси продегустировал коньяк позапрошлого века. При этом он произнес тост за «великий и мудрый» грузинский народ.

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