Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»

Экономист посоветовал творцам создать «Танец бюрократов с саблями».

Об этом Ярослав Романчук написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя государственную инвестиционную политику и вспомнив о пожелании президента искоренить чернуху.

«Мы все знаем чернуху в кино и в интернете. Её много, но каждый из нас может отключить своё личное информационное и культурное поле, настроить его на позитив, вежливость, научность, факты и умный юмор. Совсем другое дело – чернуха в законодательстве, экономической, инвестиционной, кадровой, образовательной и торговой политике. Она гораздо опаснее, потому что от неё нельзя отключиться. Будешь её игнорировать – получишь штраф или даже срок. Такова суть государственной монополии.

Государственная инвестиционная политика Беларуси – это чернуха похлеще «Дом-2», сериалов про ментов, гламур и суперменом вместе взятых. Она обладает уникальными свойствами залезать в карманы миллионов налогоплательщиков, забирать оттуда «живые» деньги и через бюджет и многочисленные внебюджетные государственные структуры и отдать их в руки «красных директоров» и их номенклатурных партнёров. А что на выходе? То, что с горечью признал Минфин. Только в 2015-2016гг. государство вынуждено было взять на себя (читай на плечи налогоплательщиков) $ 1,8 млрд. долгов этих самых «красных директоров». А что, на минуточку, произошло до того? Институциональная чернуха на уровне правительства, которая привела к резкому всплеску инфляции и очередному унижению BYN-рубля. В результате этой чернухи экономика страны скукожилась на 40%.

Примерно такая же чернуха предшествовала гиперинфляции и почти трёхкратной девальвации 2011 года.

Чернуха в экономической политике – это когда завод десять и даже двадцать лет получает деньги их бюджета, государственную поддержку, в том числе на модернизацию, и всё равно продолжает пользоваться льготами, преференциями и ресурсами налогоплательщиков.

Чернуха в экономической политике – это когда из года в год министры, «красные директора», руководители концернов вместо профессиональных, чётко рассчитанных бизнес планов представляют правительству писульки, набор благих пожеланий и маркетинговых утопий – а правительство даёт им деньги.

Чернуха в экономической политике – это когда правительство бьёт себя в грудь и заявляет, что его политика социально ориентирована, а «красные директора» и номенклатурно крышуемые бизнесы получают в 7 – 10 раз больше «живых» денег, чем многодетные семьи, талантливая молодёжь или инвалиды.

Чернуха в экономической политике – это когда правительство заявляет, что живёт по средствам, а внешний долг органов госуправления с 2007 по 2017г. увеличивается с $ 589 млн. до $ 17256 млн. (в 29,3 раза!), обслуживание внешнего долга органов госуправление вырастает с $ 166 млн. до $ 1688 млн. (в 10,2 раза).

Чернуха в экономической политике – это когда производителей товаров и услуг заставляют платить налоги, хотя они не заработали ни копейки, когда их счета можно заморозить, списать их без суда и следствия огромные суммы, а также обложить разорительными штрафами и пенёй за то, что даже сами органы госуправления допустили ошибку.

Чернуха в экономической политике – это когда предпринимателей душат субсидиарной ответственностью, разоряют материализацией подозрений в т. н. лжепредпринимательской деятельности, открывают уголовные дела на бизнесменов и тут же садят их за решётку.

Самое время направить талантливых литераторов, певцов, актёров, фотографов, скульпторов страны на борьбу с чернухой не столько в сфере искусства, сколько в сфере государственной политики. Вот бы объявить конкурс на лучшую рок оперу «Белорусский Левиафан суперстар». Или песню «Субсидиарка – killer!» Или танец бюрократов с саблями. Или рэп-композицию «Лже-чиновник — это мерзко, предприниматель – это круто». Или скульптуру «Распорядители чужого разрывают пасть честному предпринимателю». Ау, мы ищем таланты для борьбы с самой опасной чернухой, которую, в отличие от телевизора, нельзя просто выключить».