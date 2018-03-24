Учитель: В старшей школе обучаются как минимум 30% детей, которым там нечего делать

Две идеи от учителя и репетитора, как отбирать школьников в 10-е классы.

В Беларуси планируют зачислять учеников в 10-е профильные классы по итогам независимой аттестации.

О нововведении сообщил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции БЕЛТА.

Независимую аттестацию за 9-й класс общеобразовательной средней школы введут в 2019—2020 учебном году.

Минобразования рассматривает в качестве одного из вариантов аттестации республиканские контрольные работы, которые учащиеся будут выполнять в своих школах по текстам Министерства образования, а проверять их будут независимые комиссии.

Как пояснил Игорь Карпенко, кто не пройдет в профильный класс, сможет продолжить обучение в базовом классе или в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования.

Репетитор: Если это будет такая же профанация, как выпускные экзамены, то какой там будет отбор?

Многое зависит от того, как будет проводиться аттестация девятиклассников.

— Если это будет такая же профанация, как выпускные экзамены, то какой там будет отбор? – задается вопросом репетитор Алексей Василевский. — Практика показывает, что все испытания, которые проводятся в школах, необъективны.

Для эффективной оценки знания девятиклассников Алексей Василевский предлагает подключать Республиканский институт контроля знаний.

— Чтобы это было независимое испытание и проводилось не в школе и теми людьми, которые не имеют отношения к ученикам. Нужно, чтобы независимой аттестацией занимались незаинтересованные лица, которые объективно оценят знания детей, — подчеркивает эксперт.

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