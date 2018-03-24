Чернило «Шляхтич». Фотофакт

В Беларуси стали выпускать плодово-ягодное вино «Шляхтич».

Фотографию опубликовал на своей странице в Фейсбуке Юрий Волчёк.

На каком заводе выпущен данный алкогольный напиток, прозванный в народе «бырло», к сожалению, рассмотреть не представляется возможным. Зато видно, что этикетку украшает слуцкий пояс.

Судя по фото, распили его все те же шляхтичи.

Отметим, что в последнее время отечественные винзаводы периодически радуют белорусов новыми названиями «чернил» с патриотической подоплекой. Не так давно на прилавках магазинов появилось плодово-ягодное вино «Тутэйшыя».