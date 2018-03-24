Грудь или глаза? Чудо-женщины нашего времени

Мы проследили, как с годами менялся образ женщин-супергероинь, и нашли ответ на вопрос, что важнее сегодня — сексуальная грудь или выразительные глаза.

В середине марта на большой экран вышла новая «Лара Крофт». В главной роли — 29-летняя шведка Алисия Викандер, с балетным прошлым и соответствующей хрупкой статью.

Когда в апреле 2016-го актрису, к тому времени уже успевшую получить «Оскар» за роль художницы Герды Вегенер в фильме «Девушка из Дании», утвердили на позицию протагонистки в экранизации компьютерной игры, интернет разве что не задохнулся от возмущения. Повод? Небольшой бюст артистки, очевидно, не соответствовавший представлениям геймеров об идеальной Ларе.

То ли дело Анджелина Джоли, дважды изобразившая расхитительницу гробниц в начале двухтысячных: пухлогубая, пышногрудая, в ультракоротких шортах!

Есть, правда, нюансы: Энджи играла «оригинальную» Крофт, которая, в общем-то, действительно привлекала внимание формами и, по мнению специалистов, больше напоминала не живого человека, а, простите, силиконовую куклу.

Викандер же предстояло воплотить любительницу приключений уже в обновленной версии: с 2013 года Лара выглядит как реальная девушка, чьей отличительной чертой разработчики игры на сей раз сделали — почувствуйте иронию! — глаза.

Любопытно, что подобной критике четыре года назад подвергли и израильтянку Галь Гадот, получившую роль Чудо-женщины в целой серии фильмов по комиксам DC Comics: для принцессы амазонок актрису и по совместительству победительницу конкурса «Мисс Израиль — 2004» сочли чрезмерно тонкой и звонкой.

Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина»

Не сказать, чтобы Линда Картер, игравшая ту же роль в сериале 1970-х, была заметно крупнее, а вот откровеннее — однозначно: бороться со злом ей приходилось в высоких, подчеркивающих осиную талию трусах со звездами. Немудрено, что актриса в итоге стала секс-символом своего времени.

Линда ­Картер в фильме «Чудо-женщина»

Викандер и Гадот, по сути, заложницы одних и тех же обстоятельств: на их долю выпали роли женщин хоть и сильных, но придуманных мужчинами для мужчин, потому что и чтение комиксов в далекие 1940-е, и компьютерные игры в чуть более близкие 1990-е казались делом сугубо мужским. К тому же для представителей сильной половины человечества с очень похожими представлениями о женской красоте, сгенерированными джентльменскими журналами. В угоду этим же мужчинам обе истории были экранизированы в первый раз.

Но времена меняются. Даже разработчики игр, не говоря уже о хватких голливудских продюсерах, поняли, что привлекать в том числе женскую аудиторию разумнее, чем отрицать ее существование. Тем более что новому поколению девочек (они растут в годы, когда женщина может бороться за президентское кресло или сесть в режиссерское, что еще 20 лет назад казалось не то чтобы совсем фантастическим, но, скажем так, редким явлением) понадобились и новые киногероини — не те, кого вечно нужно спасать, а такие, которые и сами кого хочешь спасут.

Посмотрите на топовые, по крайней мере в финансовом смысле, ленты 2010-х: Рэй из «Звездных войн» и Китнисс из «Голодных игр», конечно, не чужды душевных терзаний, но никакие муки сердца не мешают героиням принимать самостоятельные, взвешенные решения, а в случае чего — и браться за оружие.

Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»

Анимационным «Зверополисом» заправляет пушистая зайка, решившая во что бы то ни стало примерить полицейскую форму; ну а «Отряд самоубийц» был бы совсем невыносим, если бы не эксцентричная, ловко орудующая битой Харли Квинн в исполнении Марго Робби.

И пускай некоторые поклонники по сей день предлагают на роли Лары Крофт и Дианы Принс почти отошедшую от съемок Меган Фокс, ориентируясь, впрочем, не столько на актерское дарование брюнетки, сколько на ее неоспоримую sex appeal, студийные боссы не прогадали, утвердив кандидатуры Викандер и Гадот. Последняя, между прочим, положенные два года отслужила в израильской армии, где трудилась боевым инструктором. А еще изучала юриспруденцию в IDC Herzliya — одном из престижнейших вузов родной страны.

Понимая всю возложенную на нее ответственность и принимая во внимание критику, во время подготовки к съемкам Галь набрала 8 кг мышечной массы. А потом еще и принесла в копилку ленты больше $ 800 млн. Чем не чудо-женщина?

Викандер тоже провела в спортзале не один месяц, попутно обучаясь боевым искусствам, скалолазанию и стрельбе из лука, поскольку в Голливуде новое правило: чтобы играть сильную женщину, нужно ею быть. Разумеется, не только в физическом смысле. Но Алисия и тут не подвела: очень бойко и громко выступила за движение #MeToo, борющееся с сексуальными домогательствами. Ну и какая, скажите, разница, какого размера у нее грудь?

Почему новая Лара Крофт оказалась настолько глупой и бесцветной