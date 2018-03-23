Савченко арестовали на два месяца без права выхода под залог

Решение было принято после восьмичасового судебного заседания.

Депутата Надежду Савченко Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца. Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о невыпуске Савченко под залог. Таким образом, она будет находиться под арестом до 20 мая. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Суд прислушался к доводам прокурора, что на свободе Савченко может скрыться от правосудия или повлиять на ход следствия. Судья зачитывал решение около часа.

Фото: Reuters

Савченко объявила голодовку

Сама Савченко назвала, возбужденное против нее дело — политическим преследованием. На слушании она также заявила, что если ее отправят в тюрьму, она объявит голодовку.

«Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь», — сказала Савченко и напомнила, что голодала в российской тюрьме, а теперь у украинцев будет возможность проверить, врала она тогда или нет.

— За два года в парламенте я поняла одну вещь: нам нужно изменение политической системы. Когда мы будем иметь инструмент отзыва депутатов, то власть будет бояться идти против народа, — заявила Савченко.

На суде она также сказала, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР не террористические организации, а «территории, на которых находятся и проживают в оккупации наши граждане».

Вместе с тем сторона защиты считает, что задержание Савченко было незаконным. А все перечисленные прокурором риски – необоснованные. Адвокаты настаивали на мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

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Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложе, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.