Михалок отменяет концерт в Мозыре в День Воли

В Речице и Гомеле BRUTTO тоже не выступит. Сообщается, что концерт переносится «по техническим причинам».

Информация о переносе концертов появилась в сообществе коллектива.

«Уважаемые зрители, к сожалению, по техническим причинам концерты BRUTTO в Речице и Гомеле переносятся на 27 марта и 28 марта. Концерт „Ляпис 98“ в Мозыре переносится на 29 марта. Просим извинить за предоставленные неудобства. Все билеты действительны. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.

Многие хотели видеть Михалка на День Воли 25 марта в Минске. Однако музыканты ответили организаторам отказом, сославшись на то, что гастроли в Гомельскую область были запланированы уже давно, и они не могут подвести своих поклонников.