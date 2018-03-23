Лоукост Ryanair с октября начнет летать в Украину. Билеты от 10 до 46 евро

Самым дешевым направлением из Украины станет Киев — Вроцлав, дороже всего обойдутся полеты в Испанию.
Ryanair начинает продажу авиабилетов из Украины. Полеты будут из аэропортов Киева (Борисполь) и Львова.
Как сообщает УНИАН, цены «Ryanair» на рейсы из Украины стартуют от 10 евро. Билеты на рейсы из Киева и Львова уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании.
Польша:
Киев — Варшава 35 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Варшава 29 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Киев — Гданськ 29 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Киев — Краков 35 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Краков 26 евро (полеты начинаются 30 октября);
Киев — Познань 35 евро (полеты начинаются 30 октября);
Киев — Вроцлав 10 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Литва
Киев — Вильнюс 10 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Словакия
Киев — Братислава 31 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Испания
Киев — Барселона 46 евро (полеты начинаются 31 октября);
Швеция
Киев — Стокгольм 40 евро (полеты начинаются 31 октября);
Великобритания
Киев — Лондон 43 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Лондон 30 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Германия
Львов — Дюссельдорф 26 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Мемминген 10 евро (полеты начинаются 31 октября).