Дарья Домрачева выиграла финал кубка мира в Тюмене

Последний спринт в сезоне принес белоруске победу.

23 марта Дарья Домрачева выиграла женский спринт на 7,5 км в Тюмени. Белоруска прошла оба рубежа без промахов и на 1,2 секунды опередила финку Кайсу Макарайнен. Ее время 21:42.

Макарайнен финишировала второй. 3 место у норвежки Тириль Экхофф с 1 промахом (+33,3).

Лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина из Словакии выступила в спринте неудачно, сделала три промаха и финишировала лишь 11-й.

В интервью Матч ТВ Дарья Домрачева призналась, что эта была непростая гонка.

— Все силы стараюсь оставлять на гонки, не расплескивать их на другие вещи, на обдумывание очков и что-то подобное, — заявила биатлонистка. — Выкладываюсь по максимуму, была очень непростая гонка. Было непросто, особенно в снежных условиях, трасса достаточно тяжела. Из последних сил сражаемся, пытаемся порадовать болельщиков. Нам это удалось, огромное им спасибо за поддержку.

По словам спортсменки «очень-очень тяжело» было на последнем круге.

— Старалась сделать все, что могу. Кайса никогда не бросает борьбу до последних метров. Понимала, что на финишной прямой важно дотолкаться и пересечь черту энергично, — рассказала Дарья Домрачева.