Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие

Какая-то несознательная молодежь пошла.

На днях гендиректор «Камволя» Анатолий Субботко в интервью агентству «Минск-Новости» попытался объяснить, почему модернизированное за 110 миллионов долларов предприятие испытывает дефицит кадров (в прядильном цеху пустует половина рабочих мест).

В чем видит проблему руководитель?

— В том, что комбинат расположен в столице. Молодые люди могут найти себе более легкую работу, чем на камвольном производстве. Да, у нас сегодня стабильность, наращивание объемов, постоянная загрузка, нуждающимся предоставляем общежитие. Но девушке проще пойти в торговую организацию и просидеть за кассой 7−8 часов, чем трудиться за прядильной машиной. Молодежь отвыкла или не привыкла к физической работе, – заявил Анатолий Субботко.

Его слова, кстати, любопытны еще тем, что руководитель отчего-то уверен, что работа кассиров не является тяжелой.

Но более показательно, что директор не назвал основную причину нехватки кадров. Не нужно быть аналитиком, чтобы догадаться, что дело в невысокой зарплате – при достойной оплате люди готовы браться почти за любую работу.

Банк вакансий на сайте Мингорисполкома подтверждает эту догадку.

Реставратор готовой продукции – зарплата 370 рублей.

Оператор мотального оборудования – 450 рублей.

Сушильщик – 460 рублей.

Оператор ленточного оборудования – 555 рублей.

Как пишут на форумах, в реальности зарплата будет еще ниже. И это при работе в три смены. Между тем средняя зарплата работников Минска за январь составила почти 1 200 рублей.

Действительно какая-то несознательная молодежь пошла, которая не хочет вкалывать задешево, а ищет работу с более высокой зарплатой.

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