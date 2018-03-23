Коля Лукашенко сыграл на рояле серенаду Шуберта, а его отец продегустировал лаваш. Фотофакт

«Грузинские каникулы» семьи Лукашенко прошли ударно.

Проявившийся в Фейсбуке президента Грузии Коля Лукашенко, наконец, был удостоен упоминания и на официальном сайте главы Беларуси. На фотографиях со встречи Александра Лукашенко с патриархом Грузии Илией II есть и снимок с Николаем. Как сообщает подпись под фото, сын президента, присутствовавший на встрече, исполнил на рояле серенаду Шуберта.

Но не только духовной пищей ограничились в поездке Лукашенко и его сын. Напомним, что вот уже второй день глава Беларуси был замечен во время дегустаций спиртных напитков. Наконец дошло время и до закуски. Перед отлетом Лукашенко посетил древний город Мцхета. Там ему показали и рассказали, как готовятся традиционные грузинские еда и напитки, в том числе лаваш и хинкали. Александр Лукашенко продегустировал угощения.

Эта была финальная точка в визите в Грузию. Самолет главы белорусского государства вылетел в Минск.