«Вы всё врёте. У нас бурный рост зарплаты: уже в тумбочку не влазит»

В Беларуси просроченная задолженность по зарплате на 1 марта числилась за 195 предприятиями.

Фото: tverinformburo.ru

Работникам должны почти 13 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре. Больше всего предприятий-должников по зарплате в сельскохозяйственной и строительной сферах, а самым проблемным регионом назвали Витебскую область.

На дискуссионной площадке talks.by недоумевают.

«Вы всё врёте. У Лукашенко бурный рост зарплаты: уже в тумбочку не влазит».

«Не может быть! Это польская или американская фальшивка! В белорусском раю в принципе не может быть никаких задержек зарплат».

«Щас самые компетентные в экономике организации – федерация профсоюзов и генпрокуратура – научат область быть рентабельной, не производить неликвид, изучать конъюнктуру и рынки сбыта».

«Как по внешней дебиторке, так бегут, волосы назад, уголовные дела возбуждать. А то, что в РБ годами конторы плюют на свои обязательства, так это не беспокоит прокуроров».

«Уголовные дела заводят в случае совершения преступления и наличия умысла, т.е. руководитель должен иметь возможность выплатить зарплату, но специально этого не делал. 99% этих контор-должников просто не имели возможность ее выплатить ввиду отсутствия денег на счете за работы/товары, за которые предприятию должен бюджет».

«Отменить зарплату всем чиновникам до погашения задолженности».

«Пусть прокуроры сначала с бюджетом разберутся, это на сегодняшний день самый злостный должник для предприятий».

«Ведь перед выплатой зарплаты рабочим нужно выплатить зарплату государству. А денег больше нет!»

«Так раздули зарплаты, что не могут их выплатить».

«Ещё не открыв статью, я знала, что о нас напишут. Поэтому витебчанам дико читать стенания некоторых, что 800 рублей – не деньги. У нас это ого-го зарплата! Воистину, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то суп жидкий».

«Люди любят стабильную нищету, её и выбирают постоянно. Ну не хотят люди жить лучше, зачем заставлять. Даже вот те, кому должны по зарплате, молчат, их не видно нигде».