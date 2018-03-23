Лукашенко рассказал грузинам, о чем говорил с Путиным после выборов в России

Глава Беларуси дал интервью грузинскому ТВ, снова анонсировав коррекцию Конституции.

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о сильной президентской власти в Беларуси, отметил, что его роль несколько гиперболизируется, сообщает его пресс-служба.

— Действительно, у нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения. Я не хочу быть уж слишком скромным. А вы не сочтите это за нескромность. Конечно, роль Лукашенко в Беларуси как руководителя объективно, наверное, значима. Но не надо думать, что только Лукашенко там работает, а все остальные спят и ничего не делают, не управляют и не производят. Выстроены система управления и определенная система власти в суверенном независимом государстве, сказал он, констатировав, что жизнь меняется и все должно совершенствоваться.

— Я недавно говорил о том, что придет время, когда мы должны будем и Конституцию подкорректировать. Может быть, какие-то нормы поменять. Естественно, какие-то функции от президента передать исполнительным органам власти, правительству, парламенту и тому подобное. К этому мы и идем. Да, сегодня нет этого времени. Но оно завтра может прийти. И мы должны быть готовы. Поэтому мы будем работать над Основным законом, чтобы это не было какой-то уличной акцией, после которой власти начинают шевелиться. Я это прекрасно понимаю.

И вы знаете, у нас кроме Лукашенко достаточно умных, крепких политиков, которые, пусть не единолично, но в команде могут решать вопросы.

По его словам, главное состоит даже не во власти президента, а в способности народа созидать и идти в направлении тех или иных заданных реформ:

— Определенным вектором идти. Это уже у нашего народа есть. Нашему народу привит за эти годы определенный иммунитет к потрясениям и революциям. Наш народ на это никогда не пойдет.

Поэтому если вы и другие государства решили выстраивать с нами отношения, можете не беспокоиться за стабильность. Это святое для нас. Это наш бренд. И мы его не собираемся куда-то выбрасывать.

Президент Беларуси рассчитывает на позитивное развитие белорусско-российских отношений во время нового президентского срока Владимира Путина:

— Я ожидаю всегда позитива. С президентом Путиным мы разговаривали сразу же после выборов. И мы естественно затронули какие-то вопросы на злобу дня, которые надо решать и которые, может быть, даже не президентов вопросы. Но мы их обсуждали.

У меня добрые отношения с президентом (Владимиром Путиным). Если вопросы возникали и где-то накапливались, не было того случая, чтобы мы не разрулили ситуацию. К сожалению, накапливают вопросы и министры, и правительства с двух сторон. Тогда нам приходится подключаться. К сожалению. Этого быть не должно. И мы часто об этом говорим на наших совместных белорусско-российских мероприятиях, что министры и правительства должны все-таки решать вопросы и не выталкивать их на верхний уровень. Но это жизнь, никуда от этого не денешься.

И добавил, что вопросы в белорусско-российских отношениях возникают, и связаны они с конкуренцией, развитием рыночной экономики. Но в сфере политики подобных проблем между сторонами нет:

— Что касается ваших отношений - мы затрагивали и с президентом, и с премьер-министром отношения Грузии и России, — я уверен, если на то будет воля грузинского руководства, Владимир Путин эту проблему будет решать. Он же прекрасно понимает, что это не проблема между народами. Это проблема, которая должна быть решена на уровне властей. И я уверен, что если вы будете более настойчивы и открыты друг с другом в этом диалоге, проблема будет решаться.

Лукашенко также поделился мнением о том, что президент России настроен решать проблемные вопросы в отношении с рядом стран:

— Должен сказать, что у Путина, я это заметил, у моего коллеги и друга, он как будто новое дыхание приобрел. Я уверен, что вопросы, которые существуют у России не только с Беларусью, но, допустим, с Грузией, он полон решимости их решать.

Понимаете, он готов и будет их решать, не говоря уже о Беларуси. Потому что я бы даже не сказал, что у нас такие больные проблемы. Вопросы возникают — конкуренция, рыночная экономика, экономические проблемы. Что касается политики, у нас нет таких острых проблем.

Он рассказал, что у него накопилось большое количество предложений и вопросов, которые стоит обсудить вместе с Евросоюзом. Каковы его требования к Евросоюзу?

— Вы знаете, у меня нет к ним абсолютно никаких требований. Я хочу просто, чтобы нас уважали и считали, что есть такое государство в центре Европы. Евросоюз должен понимать ценность Беларуси на сегодняшний день. Сегодня есть проблема у Евросоюза с Украиной. Не только у России, но и у ЕС. Есть проблемы севернее нас, где дорог практически нет. И Беларусь — эти почти тысяча километров, остался беспроблемный коридор для ЕС с одной стороны, и для России и Китая с другой. И для Грузии.

И мы хотим, чтобы Европейский союз это видел и ценил. Допустим, чтобы в экономике не было односторонних мер, торпедирования наших товаров в ЕС. Обкладывают пошлинами, еще что-то. Правда, в этом отношении уже есть некоторое движение. По текстилю и так далее.

При этом он призвал не учить Беларусь демократии:

— Мы умеем учебники читать, и мы видим демократическую Грузию (без юмора), демократическую Европу. Мы все видим. И положительное, и недостатки. Но мы имеем свои национальные особенности. И вы (ЕС) должны их понимать, и не надо нас толкать в спину. Это не требования. Это мои пожелания. Я европейцам об этом говорю.