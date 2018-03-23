Фотожабы: «Поздравляю вас, товарищ новый президент!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

В Беларуси могут создать Министерство цифровой экономики

15 мая в Беларуси отмечают День Конституции. Как Лукашенко хочет изменить главный закон страны?

Наша традиционная рубрика «Обложка дня». На это раз – новоиспеченная звезда Ольга Бузова на обложке Numero. Оригинал.

И Стас Михайлов. Пародия?

Консолидированная реакция Запада на выборы в России. The Times

Жители подмосковного Волоколамска забросали льдом городские власти. Шендерович по этому поводу: «Элита давно ссученная»

Нынешнему марту посвящается…

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Фотожабы: «Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева»