«Воин ИГ» захватил заложников в супермаркете на юге Франции. Есть жертвы

Неизвестный взял в заложники несколько посетителей супермаркета в департаменте Од.

По сообщению представителей служб безопасности, ЧП с захватом заложников произошло около 11.15 утра в супермаркете Super U, где были слышны выстрелы.

Захвативший заложников якобы сообщил о своей причастности к «Исламскому государству», уточняет Рейтер. По словам очевидцев происшествия, мужчина называл себя «воином ИГ», сообщает французский телеканал BFM TV.

Район проведения операции оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, заявили в министерстве внутренних дел Франции. Злоумышленник открыл огонь, один полицейский был ранен. Мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что в результате инцидента один или два человека пострадали, отмечает newsru.com.

Полиция уточнила, что всего в заложниках находятся восемь человек.

Позднее мэр сообщил, что все заложники освобождены, два человека погибли, один полицейский остается вместе с нападавшим в супермаркете. Он также рассказал, что террорист, захвативший заложников, зашел в супермаркет с криками «Аллах Акбар, я вас всех убью».

Также есть информация, что злоумышленник говорил, что хочет «отомстить за Сирию».

По факту происшествия начато расследование. Сообщается, что французские правоохранители признали ЧП терактом.