Лукашенко выпивает второй день подряд. Фотофакт

В пятницу глава Беларуси поднял рюмку уже в обед.

Напомним, в четверг в Тбилиси Александр Лукашенко употребил как минимум коньяк и белое вино.

Второй день визита в Грузию для главы Беларуси также не прошел зря в плане алкогольных дегустаций. Он встретился с премьер-министромГеоргием Квирикашвили, с которым во время «рабочего обеда» выпил красного вина и чего-то крепкого.

Фото со страницы Георгия Квирикашвили в Facebook

Что за спиртное было в рюмке, пока не сообщается. Но, судя по фотографии, это может быть чачей.

Журналист и поэт Дмитрий Растаев уже отреагировал на дегустации главы Беларуси стихотворением: «У нас две радости – бухло, и ты, родной навеки».

Лукашенко «без лести» высоко оценил сотрудничество с Грузией. А что на самом деле?