Растаев: «У нас две радости – бухло и ты, родной навеки»

Известный журналист и поэт из Бобруйска Дмитрий Растаев отреагировал в Facebook на то, как Александр Лукашенко дегустировал в Грузии коньячный спирт 125-летней выдержки.

Григорьич, жизнь так коротка,

короче с каждым годом.

Куда те столько коньяка?

Давай, делись с народом!

Ты ж не пират и не эстет,

чтобы лакать из бочек.

Три бочки выхлебать в обед

тебе не хватит почек.

Ну а народ у нас мастак,

ему и море - стопка.

Не надо воли - дай коньяк!

Куда те шчасця столько?

Мир стал затейливым зело,

а мы просты как хеки,

у нас две радости - бухло

и ты, родной навеки.