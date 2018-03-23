Растаев: «У нас две радости – бухло и ты, родной навеки»
Известный журналист и поэт из Бобруйска Дмитрий Растаев отреагировал в Facebook на то, как Александр Лукашенко дегустировал в Грузии коньячный спирт 125-летней выдержки.
Григорьич, жизнь так коротка,
короче с каждым годом.
Куда те столько коньяка?
Давай, делись с народом!
Ты ж не пират и не эстет,
чтобы лакать из бочек.
Три бочки выхлебать в обед
тебе не хватит почек.
Ну а народ у нас мастак,
ему и море - стопка.
Не надо воли - дай коньяк!
Куда те шчасця столько?
Мир стал затейливым зело,
а мы просты как хеки,
у нас две радости - бухло
и ты, родной навеки.
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