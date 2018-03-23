Оборонная стратегия Беларуси меняется

Белорусское руководство сделало ставку на «точечное» и «избирательное» перевооружение.

Для собственных потребностей Минск стремится создать более компактную армию с современным вооружением, необходимым для нужд небольшой страны, отмечают аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» в первом выпуске «Минского барометра» (мониторинга внешней политики и региональной безопасности в январе-феврале 2018 года).

Следует ожидать, что на фоне внимания белорусского руководства к развитию сил специальных операций и ракетных соединений, а также созданию вооружений для них Минск будет уделять меньше внимания другим компонентам национальной армии и даже списывать без замены некоторые устаревающие виды тяжелого вооружения с последующей их реализацией через предприятия–спецэкспортеры ГВПК.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, Беларусь избегает втягивания в конфронтацию нынешнего российского руководства с Западом и восточноевропейскими союзниками Запада, а с другой — разочарована в нарастающей неготовности Кремля укреплять своих партнеров и союзников в военном и экономическом отношении. Вследствие этого роста издержек и уменьшения выгод от союзничества с Москвой Минск не видит другого пути выживания кроме как большей опоры на свои силы и проведение все более отличной от российской, собственной политики в области безопасности.

Продолжение статьи читайте здесь