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23.03.2018
Петр Гайдук
Лукашенко «без лести» высоко оценил сотрудничество с Грузией. А что на самом деле?

Красивые слова главы Беларуси и не очень красивая реальность

Скриншот из видео СТВ

В Тбилиси от Александра Лукашенко услышали неожиданное заявление по поводу развития экономических отношений:

– Того, что наши грузинские коллеги так сработают, искренне признаюсь, я не ожидал. Поэтому я без лести вам говорю: вы меня приятно удивили, вы просто молодцы в этом плане, и, наверное, за вами большое будущее.

Что упустили отечественные экономисты? Что это за прорыв, которого в Беларуси не заметили? Тем более и государственное телевидение твердит о впечатляющем росте экономического сотрудничества. К примеру, телеканал СТВ сообщил: «За последнее время удалось добиться серьезного прогресса в торговле. Всего за три года после прошлого визита белорусского лидера в Грузию, товарооборот с ней вырос в два раза».

Ого! Надо думать, не зря работают президенты.

Только, если ознакомиться с данными Белстата, картина перестает быть такой красивой. Товарооборот с 2015 года не рос, а всего лишь восстанавливал позиции по сравнению с 2012-м.

Инфографика БЕЛТА по данным Белстата

Более того, можно говорить скорее о провале намеченных президентами Беларуси и Грузии планов, чем об их успешной реализации. Весной 2015 года Лукашенко сообщил, что страны договорились в ближайшее время нарастить товарооборот до 200 млн долларов.

Эта цифра сама по себе не впечатляющая, если вспомнить, что руководство страны в переговорах с другими государствами обычно говорит о товарообороте в 500 млн долларов, а то и миллиарде.

Но за три года постоянных переговоров и к скромной цифре в 200 млн приблизиться не удалось. Госканалы говорят о 112 миллионах – по-видимому, по итогам прошлого года. Кстати, столько же составляет товарооборот с крохотной Эстонией.

Руководители Беларуси и Грузии ездят друг к другу в гости, дегустируют коньяк, но заметных результатов от их посиделок по большому счету нет.

В Тбилиси глава Беларуси подарил Гиоргию Маргвелашвили трактор. Но вряд ли он поможет нарастить товарооборот до запланированного уровня.

 
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