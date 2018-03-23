Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси

Белорусская медицина глазами иностранцев: пять причин приехать и выбрать оздоровительный тур именно у нас. Расскажем, покажем, разложим по полочкам и развеем все сомнения про экспорт медицинских услуг.

Медицина с комфортом – это то, что сегодня предлагают белорусские клиники. Не верите? Напрасно. Я была искренне удивлена, узнав, сколько иностранных граждан приезжают лечиться в Беларусь. В 2016 году белорусские медики оказали услуги 150 тысячам иностранцев. За 2017 год это цифра составила более 160 тысяч человек.

Медицинский туризм сегодня абсолютно естественное явление. Люди всегда стремятся получить качественную медицинскую помощь за адекватную цену, пусть и за рубежом. Не только из Беларуси больные едут за медицинскими услугами за рубеж, но и в Беларусь постоянно приезжают иностранцы за диагностикой и лечением.

Три последних года въездной медицинский туризм растет и набирает все большую популярность. Толчком к росту числа въездных пациентов послужили и изменения в визовом режиме. Более 54 тысяч иностранцев приехали в Беларусь в 2017-м только по безвизовому режиму, ранее сообщила консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова.

На рынке медтуризма Беларуси на сегодня работают около 15 компаний. К лидерам среди них относятся: Триостайл, MedTravelBelarus, МедКурортТур и Клиники Беларуси.

Что говорят специалисты

Диана Воронцова, директор компании по медицинскому туризму «Триостайл»:

– Как в последнее время в Беларуси развивается медицинский туризм, какова динамика роста?

– В последнее время медицинский туризм в Беларуси активно развивается, несмотря на то, что направление для нашей страны сравнительно молодое. Например, наша компания на рынке существует три года и спрос на услуги постоянно растет. Люди все активнее начинают интересоваться данной темой. Это относится как к белорусам, так и иностранцам. Все чаще проводятся выставки, конференции, круглые столы.

Клиникам рекомендовано сотрудничество с компаниями, занимающимися медтуризмом, для продвижения своих услуг и привлечения иностранных граждан. Сразу скажу, через оператора делать это лучше, безопаснее, качественнее и быстрее. Вообще, с моей точки зрения, это не просто услуги медицинского туризма, а имидж и продвижение страны.

– Откуда чаще всего приезжают в нашу страну, чтобы поправить здоровье?

– Большинство, безусловно, граждане из стран СНГ. Для них авторитет белорусских медиков, заработанный на протяжении многих десятилетий, по-прежнему неоспорим. Не часто, но все же приезжают граждане из Израиля и Европы. В основном, конечно, это русскоязычные представители других стран.

Многие пациенты, которые ранее воспользовались услугами наших медиков и получили помощь, возвращаются снова.

– Чем сегодня медицинский туризм в Беларуси привлекает иностранцев?

– Разумная цена и высокое качество. Также для многих очень важный параметр – это контроль со стороны государства. Доверие к нашим медикам и медицинским услугам возрастает с каждым годом. У нас есть ряд направлений, которые по качеству и цене лучше, чем в странах-соседках.

Государственный оператор по медицинскому туризму портал «Клиники Беларуси». Ольга Харькова, начальник отдела экспорта медицинских услуг БелМАПО:

– Откуда чаще всего приезжают к нам лечиться?

– Это не только жители из стран СНГ. Приезжают европейцы, граждане Ирака, США, Японии. Мы активно принимаем участие во многих международных конференциях и выставках. Наши стенды всегда вызывают большой интерес и резонанс. За 2017 год только через «Клиники Беларуси» за помощью к нашим медикам обратилось более 2 тысяч иностранных граждан.

– С чем вы связываете ежегодный рост обращений за медпомощью иностранных граждан? Какие наиболее важные и приоритетные критерии выбора?

– У нас действительно ежегодно растет количество обращений и спрос со стороны иностранных граждан. Это связано с доступностью медицинских услуг, надежностью, безопасностью, высоким качеством и умеренными ценами, а также контролем со стороны государства. Для большинства эти критерии являются наиболее важными и весомыми при выборе клиники и страны.

Наири Эронасьян, директор компании «МедКурортТур»:

– Ваша компания на рынке медицинского туризма уже около трех лет. Как можете оценить развитие отрасли за эти годы? Есть ли какие-то позитивные изменения?

– Клиники и государство начали понимать, что с этим нужно работать и что данное направление приносит живые деньги. Стали проводиться конференции, выставки, круглые столы, организовываться медицинские туры для обмена опытам.

У нас появился такой хороший задел, как трансплантация, которая востребована во всем мире. Могу сказать, что отрасль ожила, стала более динамично развиваться по предложениям и спросу.

Честно скажу, что много работаю. Хочу, чтобы ко мне и компании было доверие, как со стороны клиник, так и со стороны иностранных партнеров и пациентов.

– В чем, в первую очередь, выражается помощь людям от компаний по медтуризму?

– Безвозмездно консультируем по вопросам поиска и подбора клиники, программам обследования на основе запроса и документов. Если человеку нравятся и устраивают предложенные варианты, то предлагаем дальнейшее сотрудничество уже на платной основе. Обсуждаем варианты лечения, диагностики, реабилитации, согласовываем приемлемую цену, подбираем жилье, встречаем и провожаем в аэропорту, сопровождаем и консультируем по всем вопросам.

В общем, полностью поддерживаем весь период пребывания и лечения. Оплату пациент производит в клинике и только по факту.

Хочу привести пример недавнего обращения гражданина из Казахстана. От него поступил запрос на организацию консультации по диагностике кожи. Пациент обозначил, что хочет пройти процедуру на компьютерном аппарате, о котором прочел в статье.

В публикации годичной давности говорилось о разработке белорусскими учеными из БНТУ аппарата, который определяет патологии кожи (меланомы или родинки) по фотографии. Мужчина прислал скриншоты на статью, обозначив конкретную просьбу организовать консультацию именно на этом устройстве.

Когда я стала разбираться, то выяснила, что это всего лишь разработка, пилотный проект, который еще не запущен. Суть предлагаемой методики состоит в том, что в компьютерный аппарат вставляется сделанный снимок с проблемным участком кожи, и при помощи программы определяется патология.

Пока медики относятся к этому эксперименту скептически и рекомендуют проходить дерматоскопию, так как есть ряд четких показаний к исследованию для установки диагноза. Поэтому я предложила пройти именно дерматоскопию. Увы, но человека такой подход не устроил. На диагностику приехать он так и не решился. Вот так с нашей помощью, была разобрана ситуация, позволяющая прояснить, что и как обстоит на самом деле.

– Из каких стран наблюдается основной поток пациентов?

– Как правило, это русскоязычные люди. В основном из постсоветских стран. Казахстан, Туркменистан, Россия, Кыргызстан, Армения. Поток из Украины стал меньше, поскольку у них теперь безвизовый режим с Евросоюзом. Чаще всего к нам едут бывшие эмигранты. Приезжают и европейцы, правда, не так часто.

Для рациональных иностранных пациентов можно выделить основные критерии выбора: соответствие цены и качества медицинских услуг; приемлемый сервис и обслуживание; надежность и доступность необходимой медпомощи; отсутствие языкового барьера и пятидневный безвизовый въезд; контроль со стороны государства.

Топ-5 медицинских направлений, которые привлекают иностранцев

Сегодня по спросу лидируют: стоматология, трансплантология, пластическая хирургия, онкология, ЭКО.

Стоматология

Ох уж эти зубы. Согласитесь, мало у кого они в идеальном состоянии, а все потому, что мы привыкли – стоматология, это дорого, а ортодонтия – еще дороже. Зубная тема одна из лидеров по масштабам обсуждения на медицинских форумах. К нам приезжают жители и граждане как ближнего, так и дальнего зарубежья. Но чаще всего все же россияне.

Спросите почему? Все просто: у них цены либо высокие, либо неадекватно высокие, особенно в столичном регионе. В Беларуси при том же качестве и сервисе они существенно ниже (почти в два раза). Поэтому в наши края по-прежнему продолжают ехать за улыбкой.

По словам главного врача Республиканской клинической стоматологической поликлиники, главного внештатного специалиста по стоматологии Минздрава Андрея Матвеева, число иностранцев за 2017 год, которые получили стоматологическую помощь в Беларуси, значительно выросло. Причем это направление пользуется спросом не только в Минске, но и регионах.

Белорусские стоматологи дорожат своей репутацией и делают свое дело качественно. В лечении активно применяются 3D-технологии. Кроме того, в настоящее время белорусские медики совместно с Институтом биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук занимаются разработкой инновационных технологий лечения стоматологических заболеваний.

Сотрудники Института порошковой металлургии и БелМАПО совместно работают над планированием и изготовлением сложных зубочелюстных протезов и частей челюстей для людей, перенесших онкозаболевания.

Бесспорные лидеры

Пластическая хирургия

Что может предложить сегодня пластическая хирургия? Если коротко, то все, ну или почти все. Белорусские пластические хирурги проводят коррекцию: тела, лица, груди, интимную пластику, отопластику… Вам выполнят любую операцию по новейшим методикам на высокотехнологичном оборудовании.

Трансплантация органов и тканей

Белорусские специалисты-трансплантологи прошли стажировки в лучших клиниках США, Великобритании, Германии, Бельгии, России, Литвы, Польши. По количеству органных трансплантаций Беларусь опережает все страны постсоветского пространства, в том числе Россию и Украину.

Репродуктивные технологии (ЭКО)

Проведение экстракорпорального оплодотворения и результат наступления беременности более чем в 52% случаев – показатель наравне с зарубежными клиниками.

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Совсем недавно в Минском НИИ онкологии открылось отделение ядерной медицины радионуклидной диагностики. Новое технологичное и современное оборудование теперь позволяет лечить больных радиоактивным йодом. Появилась возможность выявить и проверить любую онкопатологию. Тут же проводятся исследования и общих заболеваний: почек, щитовидной железы, женского бесплодия (непроходимость маточных труб).

УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» – современные методы диагностики и лечения

Медицина XXI века шагает вперед, совершенствуя методики, диагностику и лечение. В Беларуси существует достойная техническая и научная база в этой области.

Эксперты говорят, что мы не отстаем от Европы ни в подходах, ни в диагностике, ни в лечении онкозаболеваний. При этом стоимость в разы ниже, чем в российских и западных клиниках.

Егор Рудковский, специалист по маркетингу УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

– Иностранные пациенты в вашей клинике – редкие гости или нет?

– Они приезжают к нам на лечение и диагностику довольно часто из разных уголков земли. Это как жители стран СНГ, так и Западной Европы, США, Китая, Австралии. Их привлекают качество, специалисты, цены, условия, внимательное и доброжелательное отношение со стороны медиков и персонала.

Кроме этого, у нас делают все исследования честно, прозрачно и открыто без серых и теневых схем (граждане России и Украины, говоря о своих странах, часто жалуются на коррупцию, высокие цены и очереди на исследования).

К примеру, сегодня проходит онкодиагностику после операции гражданка России, которая приехала к нам именно по этим причинам. Стоимость исследования у нее составит около 500 долларов США, и по времени займет около двух часов. К нам она попала через оператора медицинского туризма.

Чаще всего мы предпочитаем сотрудничать с медицинскими туроператорами. Это проще и удобнее как для нас, так и для пациентов. Конечно, иностранный гражданин может обратиться в клинику и напрямую.

– Чаще обращаются за диагностикой или лечением?

– Оба направления пользуются спросом. Клиника оснащена современным и высокоточным оборудованием. Кроме того, открылось отделение ядерной медицины и радионуклидной диагностики, что позволяет диагностировать самые разные и сложные патологии. Ожидаем, что поток пациентов несомненно возрастет.

– На Западе становится весьма актуальным при онкологии проводить генетические исследования. Пользуются ли этими услугами иностранцы? Какую цену за это платят?

– Да, это действительно актуально. Среди иностранных пациентов, которые обращаются в нашу клинику, особенным спросом пользуются генетический анализ на риск определения рака молочной железы и колоректального рака.

Стоимость лабораторного исследования для этих видов патологий иностранцу обойдется: рак М\Ж – 150,40 (белорусских рублей), колоректальный рак – 193,79 (белорусских рублей).

Украинка: «Не боюсь, потому что знаю: онкология – это не обязательно приговор, после которого нужно свалиться и лежать»

Моя героиня Наталья Чайкина, гражданка Украины (ФИО по ее просьбе изменены). Это молодая девушка 30-и лет, мать двоих детей. В Беларуси она нередкий гость, так как ежегодно приезжает погостить к родственникам.

В 2016 году ей поставили диагноз лейкимия. По словам собеседницы, в ее жизни тогда словно выключили свет. За лечение в Германии попросили 70 тысяч евро, в Украине – 35 тысяч евро.

В одну из поездок она решила сходить в белорусскую онкоклинику на обследование. За лечение ей выставили счет в 12 тысяч евро. Этот шанс она не упустила. По ее словам, осталась довольна и качеством лечения, и сервисом, и уровнем врачей.

Сейчас Наталья наблюдается у белорусских врачей и говорит: «Не боюсь, потому что знаю. Онкология – это не обязательно приговор, после которого нужно свалиться и лежать. Рядом моя семья. Я продолжаю жить – это главное».

Захватили рынок по помощи иностранцам

Экспорт медуслуг по Беларуси за 2016 год составил более 35 млн долларов, за 2017-й – более 36,5 млн долларов США.

Результаты, полученные белорусскими специалистами в РНПЦ детской онкологии и гематологии при лечении злокачественных новообразований, соответствуют мировым стандартам: эффективность лечения при остром лимфобластном лейкозе – 78%, лимфогранулематозе – более 90%.

В лечении применяются клеточные технологии, включая трансплантации мезенхимальных стволовых клеток при различных заболеваниях (онкогематологические, ДЦП, кардиомиопатии, дефекты хрящевой ткани), идиотипические ДНК-вакцины при лимфомах и солидных опухолях, терапия натуральными киллерными клетками.

Беларусь занимает 8-е место в мире, опередив США, Израиль, Японию и Финляндию, по лечению острого лимфобластного лейкоза у детей.

По спросу у иностранных пациентов лидирует трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. За 2017 год в центре прошли лечение и обследование более 150 иностранных граждан.

Для проведения операции по трансплантации органов в Беларусь приезжают в основном из Украины и России, но едут и из Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Литвы, Латвии, Дании, Италии. Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей является лидером на постсоветском пространстве. По уровню органного донорства мы находимся на 13-м месте в мире, опережая Великобританию, Канаду, Австралию.

Так, например, в 2016 году практически каждый третий пациент, которому было пересажено сердце, являлся иностранцем. За 2017-й проведено 491 операция по трансплантации органов. Из них 362 пациентам пересажена почка, 79 — печень, 39 — сердце, 5 — легкие, 6 — поджелудочная железа.

В РНПЦ онкологии и медрадиологии им. Н. Н. Александрова разработаны алгоритмы популяционного скрининга рака молочной железы и колоректального рака; методы диагностики рака предстательной железы у пациентов с негативными результатами первичной мультифокальной биопсии под трансректальным ультразвуковым контролем. В 2016 году в центре оказали помощь 1 760 иностранным гражданам.

Медицинская помощь: реальные цены в Минске и Москве

Комплексная имплантация зубов: от 3400 €/от 6000 €

Самолигирующая брекет-система: от 450 €/от 700 €

Программа ЭКО: от 2900 €/от 3500 €

Стоимость лечения миелобластного лейкоза: от 2400 € до 28 000€/от 5000 € до 42000 €

Хирургическая коррекция формы и размеров молочной железы + имплантат: от 3600 €/от 3900 €

Абдоминопластика: от 800 €/от 1500 €

Отзывы иностранных пациентов о помощи

Гражданин России Игорь Маркин проходил лечение в офтальмологической клинике Минска. Про лечение в Беларуси говорит следующее:

Реальная экономия: «Цены на лечение ниже, чем в России».

Доступность: «Беларусь рядом – одна ночь из Питера в поезде или час самолетом».

Государственный контроль за качеством: «Страна, в которой порядок. Чистота и безопасность на улицах, натуральные продукты, чистый воздух. Медицина под строгим контролем».

Прозрачность: «Договор напрямую с клиникой. Оплата за лечение происходит в кассу клиники».

Комфорт: «Мне все понравилось: и сервис, и отношение».

Россиянка Ольга проходила лечение в стоматологической клинике Минска:

– У вас как в другой мир попадаешь: продукты, воздух, люди – все отличается от московских реалий. Уровень медицины точно не хуже российского, а порой и лучше. Внимательный и квалифицированный медицинский персонал. Цены довольно приятные и не кусаются, как у нас. В адрес врачей только слова благодарности.