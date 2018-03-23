Как к Малахову прорвалась Россия, встающая с колен

Российские народные ток-шоу перешли от бытовых скандалов к главным международным и внутренним темам.

Ток-шоу «Пусть говорят» окунулось в большую политику. Прежде славное бытовыми скандалами преимущественно из жизни знаменитостей (у одного обнаружились внебрачные дети, у другого — левые жены, у третьего — сонм любовниц), теперь это ток-шоу берет новые высоты и смело вторгается в мир неизведанного. Ведущий Дмитрий Борисов решил собственноручно разобраться в загадочных отравлениях, для чего отправился… в Волоколамск, вы подумали, где счет отравившимся свалочным газом идет уже на сотни?

Нет, Волоколамск — это не федеральный уровень. Вспомним предвыборный пренебрежительный спич ведущего программы «Время» Кирилла Клейменова, направленный против кандидата в президенты Ксении Собчак: «Главный глянцевый символ креативного класса, как заведенный заяц из рекламы, карабкается по мусорным свалкам в Волоколамске. И толкает оттуда пламенные спичи. В Волоколамске! Если кто представляет себе людей из круга Ксении Анатольевны, тот сразу поймет — при одном слове «Волоколамск» они столбенеют: Волоколамск! Разве могут жить люди в месте с таким названием?»

Время быстро продемонстрировало правоту клейменовских слов: не могут! Их тошнит, они задыхаются и попадают в больницы, но это происшествие главная программа страны отражать не стала: остолбенела, видать. Да и небезопасно съемочной группе работать в таком гиблом месте. Есть в мире местечки, где куда более вольно дышит человек.

Туда он и отправился, ведущий главного народного ток-шоу страны Дмитрий Борисов — в славный английский городок Солсбери, где, по его мнению, тоже что-то нечисто, но, по крайней мере, жизни и здоровью телевизионщиков не угрожает.

Дмитрий Борисов, по-европейски опрятный и ухоженный, побродил по улицам городка, показал издали паб и ресторан, где, по версии следствия, могли быть отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, попозировал у дома, в котором жил бывший разведчик, навестил кладбище, где покоятся родственники Скрипалей.

Ничего нового и тем более сенсационного он, разумеется, не узнал, но зато прогулялся, развеялся и собрал в студии компетентнейших экспертов в области международной политики — Андрея Караулова, Игоря Прокопенко и самого важного эксперта в означенном вопросе — депутата Госдумы Андрея Лугового. Ему, как говорится, сам бог велел судить да рядить, что же случилось в Солсбери и кому это выгодно.

С целью и причинами произошедшего студия разобралась с легкостью необыкновенной: конечно, Путин и его предвыборная кампания в первую очередь стали мишенью злоумышленников. Но кто они, эти злоумышленники? Англичане? Вряд ли. Скорее всего, это проделали американцы, хотя и украинский след едва ли удивит отечественных экспертов. А Скрипаль с дочерью, скорее всего, вообще живы-здоровы и, посмеиваясь, наблюдают из какого-то безопасного места за поднявшейся шумихой.

Быстро разобравшись в этом деле, которое, как выясняется, яйца выеденного не стоит, гости студии перешли к другим резонансным событиям: гибели Александра Литвиненко и Бориса Березовского.

Специально приехавший на программу отец Литвиненко, едва войдя в студию, обнялся с Луговым, которого английский суд официально признал убийцей его сына. И заявил, что Александра травили не один раз, и даже в лондонском госпитале его продолжали травить. Убил же сына Алекс Гольдфарб, соратник Березовского, — и это для отца Литвиненко факт совершенно очевидный. Андрей Караулов с горечью воскликнул: «Хоть кто-нибудь из западных компаний попросит эту запись и покажет этот монолог, который, кроме нас в России, никому на фиг не нужен?» Как в воду глядел — никто!

Вальтер Литвиненко также счел необходимым сказать, что вся «эта мерзость, которая происходит в Европе, направлена против нас, против Путина», за которого «я, кстати, голосовал в Италии».

Или вот загадочная смерть Бориса Березовского — сколько лет прошло, а так и непонятно, что с ним случилось. Но в студии «Пусть говорят» большинство уверено: раз нет ни одной фотографии Березовского в гробу, значит, он, скорее всего, вообще живой и, изменив внешность, живет себе где-то и в ус не дует.

Отличная программа — «Пусть говорят». На все вопросы дает простые и всем понятные ответы. Главный из которых: наша хата с краю. Мы хорошие. Они (совокупный Запад, включая Америку и Украину) — спят и видят, чтобы нам нагадить. Не будь этого кольца врагов — давно бы уже жили как люди.

А то вот в «Прямой эфир» к Малахову неожиданно после тех же внебрачных детей и левых жен знаменитостей прорвалась Россия, встающая с колен. С колен-то она, может быть, и встает, да только на дороги и мосты в провинции денег никак не наберет. И вот пенсионерка из деревни Машковская Вологодской области, чтобы попасть в магазин, снимает валенки и переходит ледяную реку вброд. Старенький пешеходный мост развалился (или какая-то третья сила из-за океана этому поспособствовала?). Глава местной администрации обещает построить новый, но 300 тысяч рублей на это нет. И Андрей Малахов предлагает ему помочь всем миром — насобирать нужные деньги, чтобы пенсионеры могли наконец переходить речку, не снимая валенок.

Еще одну пенсионерку из Пермского края, устроившую у себя в деревне приют для никому не нужных стариков, бомжей, погорельцев и бывших детдомовцев, затравили местные чиновники, после того как она пожаловалась на свои проблемы в том же «Прямом эфире» около года тому назад. А она всего-то и хотела свою общину легализовать, построить дорогу, чтобы в деревню могли проехать скорая помощь и продуктовая лавка (в этой деревне связь с большой землей оборвалась несколько лет назад, и с тех пор немногочисленные жители таскают все необходимое на своих плечах). «Аферистка, мошенница, незаконная предпринимательница» — таков вердикт органов соцзащиты. Ату ее!

Пенсионерка из Екатеринбурга придумала свой способ, как свести концы с концами и помочь внукам-сиротам: она пишет и продает сказки собственного сочинения, которые с удовольствием покупают местные жители. Но ее саму неоднократно гнали с мест, где она торгует своими сказками: не положено. Непорядок. Да и незаконным обогащением попахивает. И сидят все эти старухи в нарядной студии у Малахова и одного хотят: справедливости и относительно достойной жизни, которой им и осталось-то всего ничего.

Забавно, что много раз на протяжении этого выпуска «Прямого эфира» в кадре всплывал огромный ярко-красный титр «ПУТИН» — реклама фильма Андрея Кондрашова, объявленного в эфире канала «Россия» вечером того же дня. Казалось бы, при чем здесь Путин?