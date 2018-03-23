Задержан активист Евгений Афнагель

В пятницу утром был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

— Дом был в осаде уже несколько дней, с каждой стороны дежурило по «бусику» с ОМОНом… Сегодня утром омоновцы подошли к дому и сказали, что у них приказ на задержание в любом случае, даже если не выйдет из дому до 26 марта. Сказали, что будут брать дом штурмом, использовать спецсредства, спрашивали, есть ли маленькие дети в доме, сказали, что взламывать будут даже межкомнатные двери, бить стекла. После того, как начали стекаться к дому со всех сторон, стучать в дверь и угрожать выломать, Женя решил выйти. Сегодня будет суд, никаких «долгов» по старым акциям у него нет, — рассказала жена активиста Екатерина Людвиг, сообщает Радыё Свабода со ссылкой на Хартию-97.

Напомним, ранее на неделе были задержаны Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский.