Муравьев, уже получивший 11 лет, снова на скамье подсудимых

Суд Ленинского района Минска начал рассматривать новое дело в отношении бизнесмена и инвестора «Мотовело».

Бизнесмен обвиняется по ст. 243 ч 2. — уклонение от уплаты налогов по четырем белорусским предприятиям и их сделкам с австрийской компанией ATEC Trading GmbH.

Как ранее сообщалось, летом прошлого года Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило новое уголовное дело в отношении Муравьева.

— Следственным комитетом в отношении Александра Муравьева возбуждено уголовное дело по ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси. Согласно имеющейся информации, Муравьев способствовал уклонению от уплаты налогов четырех субъектов хозяйствования, которые занимались поставками на «Мотовело», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Сумму причиненного бюджету ущерба следствие оценивало в 350 тысяч рублей.

— Следствием приняты меры к возмещению данного ущерба. Он частично возмещен, — сообщали в СК.

«Или выпускайте Муравьева, или сажайте Ладутько»

Напомним, в январе 2017 года бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева суд приговорил к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и конфискации имущества — в том числе акций «Мотовело». Он был признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: «Мошенничество» (ч. 4 ст. 209 УК РБ), «Хищение» (ч. 4 ст. 210), «Уклонение от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243), «Организация и пособничество в совершении преступлений» (ст. 16).

У бизнесмена конфисковали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале приговорили к ограничению свободы за неуплату налогов).