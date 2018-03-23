Шендерович: «Элита давно ссученная»

Российский публицист — об экологической катастрофе в Подмосковье.

— Волоколамск таким образом проголосовал за Путина, — комментирует скандал на Эхе Москвы Виктор Шендерович. — То есть он проголосовал за то, чтобы его дети теряли сознание от экологии. Он за это проголосовал!

Но объяснить им, что он проголосовал за это — некому. Конкурирующих партий нет. Суда независимого нет. Когда они выходят на улицы — разъяренные папаши-мамаши — их встречает ОМОН. То, что этот ОМОН колотит их тоже от имени Путина… потому что до Путина не колотил! — до Путина как-то можно было походить по улицам, бог знает что говорить про президента, и никто не сидел за это в тюрьме.

Чего только про Ельцина не говорили! Это надо навести на резкость. Это надо объяснить. На эту взаимосвязь надо указать этим аборигенам. В социальном смысле, политическом смысле — мы, конечно, аборигены. 18 лет голосуем за вот это.

Я когда-то писал это в более гораздо трагическом случае — про Беслан. Что когда Беслан голосовал за Путина, он же не голосовал за то, чтобы по детям стреляли из танков. Он голосовал «за все хорошее». Он голосовал — за мир, за стабильность. Но проголосовал он — именно за это. В итоге. Значит, только сам не понял.

Это поняли матери, которых потом судили — в отличие от тех, кто убивал их детей. Вот объяснение причинно-следственной связи — это вещь, это обязанность элиты. Элиты, которая у нас совершенно, и давно, ссученная. И в доле. Та элита, которая должна была это по моему скромному мнению объяснять и настаивать на объяснении, она в доле.

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Накануне участники стихийного митинга около Центральной районной больницы в Волоколамске, местные жители и родители детей, которых стали экстренно доставлять в больницу после массовых случаев недомогания у школьников из-за выбросов свалочного газа на полигоне «Ядрово», напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавшего в город вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Всего к врачам с жалобами на отравление обратились более 180 человек. У всех пострадавших схожие симптомы — головокружение, слабость, тошнота, дезориентация. Тогда у больницы собрались более 1,5 тысяч человек, которые хотели получить ответы.