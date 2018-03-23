Lenovo Y520 15IKBN — недорогой игровой ноутбук, который вас не разочарует

Если вам нужен ноутбук, который справится с запуском современных игр, но по какой-то причине вы ограничены в бюджете, обратите внимание на Lenovo Legion Y520.

Производителю удалось уместить в компактном корпусе с привлекательным дизайном производительный процессор и среднеуровневую дискретную видеокарту. Для выбора ноутбука используйте большой каталог на FK.BY в Минске.

Позиционирование

Представлен этот доступный игровой ноутбук в 2018 году и стал первым устройством из серии Legion, которая является продолжением популярной игровой линейки Y. Компания Lenovo не изменила себе и представила модель с неплохими характеристиками по привлекательной цене. Если судить по характеристикам, то данное устройство является одним из самых заманчивых предложений на рынке. Давайте разбираться, так ли все хорошо на самом деле.

Производительность

К нам на обзор попала версия устройства в следующей конфигурации: процессор Intel Core i5 7300 HQ, дискретный видеочип NVIDIA GeForce GTX 1050Ti с 2 ГБ собственной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 16 ГБ.

На выбор доступны конфигурации с двумя процессорами: Core i5 или Core i7. Оба варианта — с четырьмя вычислительными ядрами и относятся к относительно свежей платформе Kaby Lake. А это значит, что при неплохой производительности, они меньше греются.

Использованная видеокарта стала жертвой экономии и не сопоставима по мощности с премиальными решениями вроде GTX 1080. Однако даже в предложенной конфигурации устройство справляется с запуском современных игр, таких как Battlefield 1, на комфортных настройках. При этом во время пиковых нагрузок корпус не перегревается. Его температура остается комфортной.

Для хранения пользовательских данных используется HDD объемом 1 ТБ. Кроме того, есть модификации с гибридными жесткими дисками, состоящими из flash-накопителя и HDD, а также модели с SSD-диском. Для апгрейда или покупки накопителя вашего ПК или ноутбука используйте каталог ссд в Минске на FK.BY.

Дизайн

Корпус выполнен из пластика, который текстурирован под карбон. Это, лучше, чем глянцевый пластик, так как такая поверхность меньше царапается. Но не спасает от отпечатков пальцев. При закрытой крышке почти ничего не выдает игровое назначение модели. Разве что мягкие изгибы отсылают к дизайну спортивных автомобилей или военной техники.

Но все меняется, если ее открыть. В глаза бросается аккуратная клавиатура с красной подсветкой, изящно оформленный трекпад и агрессивные решетки динамиков. Подладонная область выполнена из пластика с покрытием софт-тач. Под экраном расположена декоративная темно-серая металлическая вставка, возле правого края которой расположена кнопка включения с красной каймой.

Lenovo Legion 15IKBN весит 3.2 кг, что сопоставимо с весом большинства 15-дюймовых игровых лэптопов.

Интерфейсы

Справа расположен универсальный порт USB-C, слот для карт памяти SD, пара портов USB-3 и порт HDMI для вывода картинки на внешний монитор или телевизор. На левом торце — замок Кенсингтона, проприетарный разъем для адаптера питания, разъем LAN, также порт USB-2 и совмещенное гнездо для микрофона и гарнитуры.

Экран, звук

Устройство оснащено IPS-дисплеем с разрешением FullHD. Он может похвастаться неплохими углами обзора и естественной цветопередачей. Матовое покрытие в сочетании с неплохим запасом яркости и антибликовым покрытием позволяют пользоваться ноутбуком даже рядом с источниками яркого света, а информация остается читаемой даже при работе на открытом воздухе в солнечный день. В целом, с учетом цены устройства, экран не вызывает нареканий и подходит как для игр, так и для просмотра видео.

Одним из основных преимуществ модели стала встроенная брендированная акустика от Harman/Kardon с программными улучшениями Dolby. 2-ваттные излучатели позволяют просматривать фильмы и получать удовольствие от игр, где не важно четкое позиционирование. Но для командных шутеров лучше взять наушники.

Автономность

Устройство оснащено встроенной трехячеечной батареей емкостью 45 Вт/ч. Это довольно скромный показатель, поэтому сюрприза не вышло: в режиме смешанной нагрузки устройство способно проработать чуть больше 4-х часов, что является средним показателем для игровых ноутбуков. То есть вы можете рассчитывать на пару тройку часов работы в полевых условиях, но полностью потенциал модели раскроется только рядом с розеткой.

Вывод

Lenovo Y520 15IKBN вышел удачным, но не без изъянов. Нам понравился строгий дизайн, красивая и практичная подсветка клавиш, сама клавиатура, которая подходит не только для игр, но и для набора больших объемов текста. Кроме того, сильные стороны устройства — звук и эффективное охлаждение. А слабая только одна — матовое напыление на корпусе, которое собирает отпечатки пальцев. Но с учетом цены на это можно закрыть глаза.