Шакутин и Топузидис заступились за маршрутчиков. Как подорожает проезд?

На заседании Совета по развитию предпринимательства обсуждали проблемные вопросы, из-за которых в конце февраля нарушились междугородние пассажирские перевозки.

Жаркая дискуссия, к которой журналисты были допущены только на первую ее часть, завершилась, как сообщает БЕЛТА, созданием рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов и выработке конкретных предложений в данной сфере.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, скандал с владельцами маршрутных такси, которые ездят из города в город, разгорелся в конце февраля. Из-за изменений в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» многие маршрутчики-«нерегулярщики» с 26 февраля отказались выйти на рейсы. В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в столицу. Вместе с тем изменения в закон поддерживали перевозчики регулярных рейсов. 15 марта ряд междугородних автомобильных перевозчиков, ранее работавших в нерегулярном сообщении, возобновили свою деятельность, но уже в качестве регулярных перевозчиков.

«Постарайтесь удержать цены». Бывшие «нерегулярщики» сдались и возвращаются на дороги

22 марта на заседании совета в доме правительства пикировки между нерегулярными и регулярными перевозчиками продолжились. Первые якобы работают «по-серому», не платят налоги, поэтому могут предложить ниже цену на билет, а также не соблюдают правила безопасности и попадают в аварии. Хуже всего — не несут ответственности перед пассажирами. «Нечестные» перевозчики увидели в новых правилах перевозок желание «регулярщиков» монополизировать рынок и выдавить с рынка мелких операторов. Упреки в неуплате налогов и частые ДТП они назвали преувеличенной проблемой.

Замдиректора компании «ГЛЦ» Екатерина Станкевич заверила журналистов, что «конфликт между предпринимателями уже исчерпан». «Много маршрутов уже работает в регулярном сообщении. Перевозчики получают ответы на вопросы, которые их смущают. Сегодня единственным проблемным местом остается регион Слуцк — Солигорск. У них свое видение закона. Не может быть такого, что закон принят один для всех, а один регион его соблюдать не будет», — считает она.

Станкевич также сказала, что переход из нерегулярного перевозчика в регулярного не сильно отразится на цене билета для пассажира. «Мы просчитывали, что на межобластном сообщении билет больше чем на рубль не подорожает. Это достойная цена того, что пассажир получит билет, а не чек и его интересы могут быть защищены на уровне государства», — пояснила она.

Глава компании «Полоцкий экспресс» Дмитрий Новицкий отметил, что компания действительно получила временное разрешение на перевозки на 3 месяца. Ключевая проблема, которая беспокоит маршрутчиков, это проведение конкурсов. «Надо четко прописать условия конкурса. Мы боимся, что нам не будут давать то время, когда есть спрос», — отметил представитель «Полоцкого экспресса».

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко заверил, что «если сегодня перевозчики захотят отправляться через каждые 2 минуты, то им выдадут такие разрешения». «Главное, чтобы [водитель маршрутки] приезжал на терминал трезвый и здоровый. И диспетчер знал, в назначенное время перевозчик отправится или нет. А раз есть расписание, то он должен его соблюдать», — сказал он.

Так называемых нерегулярных перевозчиков поддержали крупные бизнесмены, которые составляют костяк Совета по развитию предпринимательства.

«Монополия — это плохо. Если не будет свободной конкуренции, то не будет нормальной цены и нормального качества. Это глупое суждение, когда мы кому-то даем „эксклюзив“. Никогда общество не будет развиваться на таких условиях. Мы потеряем бизнес-среду и желание людей работать», — отметил глава «Амкодора» Александр Шакутин.

«Я противник любых конкурсов. Особенно тех, которые объявляет государство», — добавил руководитель сети «Корона» и минской табачной фабрики Павел Топузидис.

Владелец обувной фабрики «Марко» Николай Мартынов считает, что «это риск пассажира» — покупать билет у «нерегулярного» перевозчика и понимать, что он в назначенное время может не отправиться, потому что не собрал достаточное количество пассажиров, или же отдать предпочтение регулярному оператору, который в объявленное время по-любому направится по указанному маршруту.

Многие предприниматели согласились с тем, что пассажирам по большому счету все равно, кто их доставит из пункта А в пункт Б. Лишь бы это было «сухо, тепло, оперативно и безопасно». И в этом заинтересованы все перевозчики. В противном случае они рискуют потерять клиентов.

Во время заседания совета был озвучен ряд инициатив. В частности, предложено снять регулирование на перевозки на расстояния свыше 100 км. Как показывают различные исследования, проведенные в странах Европы, «это позволит рынку расти».

Член Совета по развитию предпринимательства при Солигорском райисполкоме Павел Якимович, представляющий интересы нерегулярных перевозчиков, считает, что идеальное решение вопроса — приостановление действия закона до вступления в силу новых Правил перевозки пассажиров.

Александр Шишко придерживается мнения, что законодательство уже сформировано. «Если перевозчик хочет работать на нерегулярных перевозках, он может на них работать. Для этого даже не нужна лицензия — он должен просто уведомить местные органы власти. Если перевозчик хочет работать на регулярных перевозках, выполняя расписание движения, выдавая билеты пассажирам, значит, он должен выполнить процедуры, которые предусмотрены законодательством», — сказал он. В ответ на это прозвучало, что «в стране станет больше свадеб, похорон и туристов», под видом которых будут работать нерегулярные перевозчики.

По итогам заседания Совета по развитию предпринимательства все же принято решение создать рабочую группу, которая займется выработкой конкретных предложений.