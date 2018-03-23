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Экономика
23.03.2018
Евгений Федоров
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты

Даже у критически мыслящих белорусов, живущих внутри страны, со временем замыливается взгляд.

Особенно на фоне новостей, поступающих из России и Украины, вполне может показаться, что в Беларуси дела идут не так плохо, как могли бы.

И действительно: войны у нас нет, тотальной коррупции вроде бы тоже. Экономика, хоть и со скрипом, но понемногу выходит из кризиса. А тут еще и декрет о развитии цифровой экономики подоспел – вот, например, Парк высоких технологий начал расти как на дрожжах. Чем не позитив?

Количество компаний в Парке высоких технологий выросло на 25%

Может быть, это нам не кажется, а Беларусь реально потихоньку движется в сторону цивилизованного мира?

Чтобы трезво оценить ситуацию, достаточно взглянуть на свежий рейтинг, составленный экспертами американского агентства US News. В топе лучших стран мира для жизни за 2017 год наша страна оказалась в самом конце списка. На 70 строчке из 80-ти. Причем, для Беларуси авторы не поленились составить персональную характеристику. Весьма отрезвляющую.

Приводим лишь некоторый тезисы.

– Беларусь часто переводится как «белая Россия», что хорошо выражает продолжающееся влияние Кремля на свою прежнюю составную часть. Это сильно ограничивает развитие национальной культуры страны.

– Русский заменил белорусский язык как официальный язык в 1995 году, а в Минске по-прежнему находится штаб-квартира КГБ – бывшей российской секретной полиции и разведывательного агентства. Это является наглядным напоминанием об истории страны.

– Изоляционистская торговая политика подпитывается приоритетным доступом к дешевой нефти из России. Отношения, которые ставились под сомнение не один раз за последнее десятилетие.

– Будучи одним из наиболее процветающих частей Советского союза, Беларусь в настоящее время имеет самые низкие темпы роста валового внутреннего продукта в мире, – выносят неутешительный вердикт многолетней политике белорусских властей американские эксперты.

О росте ВВП на 5,6%: «Это же надо совершить такое чудо на ровном месте»

 
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