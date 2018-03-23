Летом Венесуэла пройдет путь Беларуси

Который белорусы прошли аккурат два года назад.

Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты – боливара:

– Я принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность.

В обороте появятся новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара. Также в Венесуэлу вернутся монеты.

Примечательно, что дружественная венесуэльцам Беларусь после продолжительного экономического кризиса пережила деноминацию два года назад – летом 2016-го. Тогда в обращение вошли новые деньги – 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет.