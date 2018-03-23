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Почему власти не мешают белорусам умирать преждевременно

И как ранняя смерть белорусских мужчин подрывает все общество.

Семьи теряют отца и источник дохода, а государство — налогоплательщика. О болезненных последствиях для экономики ранней смертности мужчин и их слабого здоровья — главный редактор белорусского интернет-журнала «Ідэя» Рыгор Астапеня.

Рыгор Астапеня. Фото: Белсат

Во всем мире женщины в среднем живут дольше, чем мужчины. Но в Беларуси разница настолько велика, что белорусские женщины занимают 66-е место в мире по ожидаемой продолжительности жизни, а мужчины — 119-е. Белорусская девочка, которая родилась в 2015 году, проживет на 11,5 года больше, чем мальчик (78 лет и 66,5 года).

«Похоже, что белорусские власти не обеспокоены низкой продолжительностью жизни мужчин. Этот вопрос по-прежнему отсутствует в публичных выступлениях официальных лиц, о нем трудно найти какие-либо упоминания в СМИ или академических кругах, — пишет Рыгор Астапеня на сайте Центра Острогорского.

По мнению эксперта, проблема имеет болезненные последствия для общества в целом: белорусские мужчины зарабатывают больше, чем женщины, поэтому их смерть значительно сокращает семейный доход.

«Невозможно даже представить себе воспитание двух детей на одну среднемесячную зарплату, которая составляет в Беларуси 250 долларов, — отмечает Рыгор Астапеня. — Дети без отца (или, в меньшей степени, дедушки) будут иметь гораздо меньше шансов на профессиональный и личный успех в жизни».

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Еще одна довольно распространенная проблема: женщина, которая находится на пенсии, должна платить за коммунальные услуги в небольшой квартире, которую она раньше делила с мужем, около 40 долларов. Фактически, это ставит женщину под угрозу бедности, поскольку средняя пенсия в Беларуси составляет около 150 долларов в месяц.

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