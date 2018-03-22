Как Лукашенко дегустировал коньячный спирт 125-летней выдержки. Фотофакт

На фотографиях пресс-службы Лукашенко и государственных СМИ Беларуси вы не найдете снимков выпивающего президента во время визита в Грузию.

Фотографию главы Беларуси с бокалом старейшего напитка Тбилисского коньячного завода мы обнаружили в Фейсбуке президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили.

Александр Лукашенко произнес тост за великий и мудрый грузинский народ и его сыновей

Лукашенко продегустировал один из старейших коньячных спиртов 1893 года, который в Грузии считают национальным достоянием, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко подписывает бочку коньяка, заложенную в его честь

И с интересом разглядывает продукцию коньячного завода

Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили провели купажирование и запечатали еще одну бочку к предстоящему 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Грузии