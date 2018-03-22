Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Младший сын главы Беларуси сопровождал отца в официальной поездке в Грузию.
На сайте Александра Лукашенко об этом не упоминается. Николай Лукашенко «нашёлся» на снимках в Фейсбуке президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили. Фотографии были опубликованы вечером 22 марта.
Николай Лукашенко приветствует дочь грузинского президента Анну Маргвелашвили
А здесь он сидит за столом с президентом Грузии, пока папа выступает
Гиоргий Маргвелашвили провел прием для Александра Лукашенко
Фотограф из пула грузинского президента запечатлел Александра Лукашенко с сыном
На снимке видно, что Коле Лукашенко за ужином налили бокал белого – как взрослым. Но подросток предпочел поднять бокал с водой
Как видим, каникулы у младшего сына президента начались на несколько дней раньше, чем у его одноклассников.
Главное