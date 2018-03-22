Грузинские каникулы Коли Лукашенко

Младший сын главы Беларуси сопровождал отца в официальной поездке в Грузию.

На сайте Александра Лукашенко об этом не упоминается. Николай Лукашенко «нашёлся» на снимках в Фейсбуке президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили. Фотографии были опубликованы вечером 22 марта.

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А здесь он сидит за столом с президентом Грузии, пока папа выступает

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Фотограф из пула грузинского президента запечатлел Александра Лукашенко с сыном

На снимке видно, что Коле Лукашенко за ужином налили бокал белого – как взрослым. Но подросток предпочел поднять бокал с водой

Как видим, каникулы у младшего сына президента начались на несколько дней раньше, чем у его одноклассников.