Журналист обвинил Жириновского в домогательствах: «Лапал за ж..у так, что руки тряслись с диктофоном»

Корреспондент «Дождя» и «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев признался, что до каминг-аута ему казалось: он сам виноват в этом.

Ренат Давлетгильдеев. Фото из Фейсбука

Журналист прокомментировал скандал с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, обвиняемым в домогательствах, и рассказал о том, что десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням мужчин.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж..у так, что руки тряслись с диктофоном, – сделал шокирующее признание в Фейсбуке Ренат Давлетгильдеев. – Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот.

Почему-то в период до каминг-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харассментом. В переполненном ли вагоне метро, в здании ли парламента».

Журналист призвал друзей и подписчиков, которых домогались люди, облеченные властью, выступить со своими историями.

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