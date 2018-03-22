В Минске задержали активистов «Моладзі БНФ», раздававших приглашения на разрешённую акцию

В центре Минска 22 марта во время раздачи листовок с приглашением на разрешенную акцию в честь столетия БНР были задержаны два активиста «Моладзі БНФ» — Артем Косоваров и Арсений Д.

Об этом правозащитникам «Весны» сообщил активист организации Юрий Лукашевич.

По словам Лукашевича, четыре активиста шли по улицам Минска и раздавали листовки-пригласительные на будущее праздничное мероприятие. Проходя по улице Городской вал, двое из них решили сфотографироваться возле скульптуры минского городового. Именно в этот момент к молодым людям подошли сотрудники милиции.

И хотя активисты имели при себе копию разрешения на мероприятие от горисполкома, милиционеры решили задержать двоих из них «для разговора». По словам Лукашевича, их увезли в РУВД Московского района.