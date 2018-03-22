И как Мингорисполком дал разрешение на 25-тысячную акцию?!

25 марта на площадке перед Оперным театром в Минске пройдет праздник в честь 100-летия образования Белорусскоq Народной Республики. Мингорисполком удовлетворил заявку на проведение концерта для 25 тысяч зрителей. Но поместится ли столько человек на не самой большой минской площади?

25 марта здесь будет 25 тысяч зрителей. Фото Википедия

Вычисляем площадь

Зрители концерта на День воли будут собираться на площадке размером примерно 250х130 метров. Это 32,5 тысячи м2. Примерно 2100 м2 от этой площади занимает фонтан – а у нас всё же не День десантника, чтобы туда прыгать. Еще часть занимают ограды, скульптуры и деревья, но оценить их площадь невозможно. Грубо говоря, площадь, на которой будут располагаться зрители, составляет 30 тысяч м2.

Скриншот Яндекс.Карты

Рассчитываем количество зрителей по формуле Джекобса

Герберт Джекобс в 1960-х был профессором журналистики в Калифорнийском университете. Из своего кабинета Джекобс наблюдал за студентами, которые протестовали против войны во Вьетнаме. Площадка была разделена на квадраты, поэтому Джекобс легко рассчитал среднюю численность демонстрантов на единицу площади для плотной (1 человек на 4,5 квадратных фута) и редкой (1 человек на 10 квадратных футов) толпы.

В 1 м2 приблизительно 10,7 квадратных футов, а в 30тысячах м2 – 323 тысячи футов. По формуле Джекобса, на площадке перед Оперным театром может поместиться до 71,7 тысячи человек (если зрителей будет много). А с комфортом там поместятся 32 тысяч человек.

Рассчитываем количество зрителей по методу телеканала ОНТ

В декабре 2010 года телеканал ОНТ талантливо рассчитал количество демонстрантов, которые вышли протестовать против фальсификаций на выборах президента. Свои расчёты журналисты проиллюстрировали так:

Скриншот ОНТ

Журналисты ОНТ пришли к выводу, что в протестах на площади Независимости участвовали 4000 человек. Чтобы получить этот результат, они умножили длину площади на ее ширину, а после разделили её на коэффициент 10 (хотя на экране показан знак умножения). Если воспользоваться этой формулой, на площадке перед Оперным театром поместится... 3000 человек!

Разве можно не верить журналистам государственного телеканала?

И как Мингорисполком дал разрешение на 25-тысячную акцию?!