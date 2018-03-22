В Борисовском районе учитель физики и муж воспитательницы подозреваются в совращении детей

На этой неделе в Борисове возбудили сразу два уголовных дела против половой неприкосновенности детей. Наручники надели на мужа воспитательницы детского дома семейного типа, затем — на учителя физики.

— 21 марта правоохранительными органами Борисовского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 167 УК «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 50-летнего учителя физики. По версии следствия, находясь по месту своего жительства, неоднократно, используя беспомощное состояние детей в силу их малолетнего возраста, он совершал действия сексуального характера, — сообщила TUT.BY Наталья Ленартович, официальный представитель прокуратуры Борисовского района.

Потерпевшие по делу — два мальчика. Одному ученику 10 лет, другому — 11. С детьми сейчас работает психолог. Учитель задержан и находится в статусе подозреваемого.

В прокуратуре отмечают: их сотрудники вместе с милицией и сотрудниками отдела образования проводят встречи с детьми. Специалисты рассказывают, как должны вести себя дети, если к ним начинают приставать, куда нужно идти и к кому обращаться за помощью.

Как рассказывает Наталья Ленартович, во время одной из таких встреч она обратила внимание на девочку. Ребенок был замкнутым, отрешенным, девочка явно что-то недоговаривала. Когда она осталась наедине с психологом, открылась и рассказала: она растет в детском доме семейного типа и к ней пристает муж воспитательницы.

— В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 168 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Преступления происходили с 2015 по 2017 год, — комментирует Наталья Ленартович, официальный представитель прокуратуры Борисовского района. — Сейчас все 10 девочек, которые находились на воспитании, изъяты из семьи, они помещены в социальный приют. Прокуратура готовит акт надзора о незамедлительном закрытии данного детского дома семейного типа.

Сейчас речь идет об одной потерпевшей. По версии следствия, мужчина к ней приставал не в доме, где жила большая семья, а в собственном, куда дети ездили мыться в баню по выходным. Под предлогом, что они устали, подозреваемый оставлял несколько девочек ночевать с собой, другие уезжали с приемной мамой.

Расследование по уголовным делам продолжается.