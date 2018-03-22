Лукашенко в Грузии: «Я еду сюда как домой»

Такое признание глава Беларуси сделал 22 марта в Тбилиси на переговорах с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили в формате один на один.

Александр Лукашенко и президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. Фотоpresident.gov.by

— Я действительно сюда еду как домой. Хоть и во второй раз. Но я чувствую, что здесь близкие нам люди, — приводит пресс-служба Александра Лукашенко его слова.

По словам главы Беларуси, «мы поставили перед собой амбициозную цель — достичь $ 200 млн товарооборота при всех проблемах, которые сегодня существуют».

— Не было того случая, чтобы Грузия не стояла рядом с Беларусью в самые сложные времена. И Михаил Саакашвили, и нынешняя власть всегда поддерживали белорусский народ, — сказал Александр Лукашенко.

По итогам переговоров был подписан договор об основах сотрудничества между Беларусью и Грузией.

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