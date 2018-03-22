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Экономика
22.03.2018
Анастасия Зеленкова
«Это тот самый пряник, который предложила Россия». Зачем Лукашенко понадобился Оршанский авиаремонтный завод

Военный эксперт Александр Алесин в экспресс-комментарии «Салідарнсаці» объяснил, почему белорусские власти хотят вернуть предприятие в лоно государства.

О том, что белорусские власти собираются получить контрольный пакет Оршанского авиаремонтного завода, который с 2012 года принадлежит украинской компании «Мотор сич», TUT.BY поведал источник, близкий к одному из действующих акционеров.

В настоящее время, по словам собеседника, готовится проект решения главы государства о том, что контрольный пакет акций ОАРЗ перейдет спецэкспортеру вооружений «Белспецвнештехнике». «О конфигурации сделки ничего сказать не могу. Но то, что это будет контрольный пакет, — однозначно», — сказал источник.

Почему белорусским властям именно сейчас понадобился Оршанский авиаремонтный завод?

По мнению военного эксперта Александра Алесина, причины такого решения лежат на поверхности.

— Всё дело в том, что «Мотор Сич» приобретал этот завод с целью наладить там моторизацию вертолетов Ми-2 и Ми-8 практически со всего мира. То есть, выгода «Мотор Сич» была в том, что они ставили на старые вертолеты свои модернизированные новые двигатели и те приобретали новые качества: экономичность, высоту, грузоподъемность, — объясняет эксперт. — Есть также данные с Украины, что там планировалось наладить производство малогабаритных газотурбинных двигателей для некрылатых ракет «Бусел», которые якобы собирались производить в Беларуси. И это было одним из условий продажи пакета акций.

Однако все планы изменились из-за событий в Украине. Давление на Минск началось и со стороны России и со стороны Украины.

— В Украине стали опасаться, что через Оршанский завод в Россию будут поступать двигатели для модернизации российских военных вертолетов и самолетов. На момент начала конфликта большинство российских вертолетов были оснащены двигателями именно производства Украины. Было также подозрение, что малогабаритные двигатели для крылатых ракет, которые раньше напрямую поступали из Украины в Россию, будут попадать туда через Беларусь, — отмечает в эксперсс-комментарии Александр Алесин. — А ведь изначально предполагалось, что основным потребителем модернизированных вертолётов будет Россия.

Таким образом, одно из главных предназначений, для чего «Мотор Сич» приобретала этот завод, оказалось невостребованным:

— Опасаясь, что они попадут  к врагу, украинские власти воспрепятствовали поставкам двигателей из Украины в Беларусь и комплектующих к ним. В результате за это время на заводе были собраны штуки, тогда как предполагались сотни, а то и тысячи. Завод попал в простой, а все те  мероприятия, инвестиции, которые были сделаны, оказались впустую.

Однако зачем белорусским властям понадобилось предприятие в таком состоянии?

— Это старая тактика белорусской власти: если инвестиционный проект срывается или предприятие попадает в банкротство, то тогда государство выкупает акции этого предприятия обратно, — отмечает эксперт. — Вот только что с ним делать дальше — это очень большой и тяжелый вопрос.

Дело в том, что Оршанский авиаремонтный завод пережил уже ряд пертурбаций. Эксперт напомнил, что в советские времена там ремонтировали дальние бомбардировщики Ту-22 , потом были разные проекты: от гражданских самолетов Ту-134 до Ил-76 и Ми-8. Но всё равно полной загрузки предприятие не получало. Были трудности с зарплатой, с рабочими местами.

— Возможно, что сейчас наш госвоенпром получил какие-то подряды на внешнем рынке на ремонт бывшей советской и российской авиатехники при поддержке России, — отмечает Алесин. — То есть, это тот самый пряник, который Россия предложила вместо украинского проекта. Всё дело в том, что авторские права на большинство самолетов советской разработки принадлежат России, и тот, кто хочет ремонтировать российские самолеты, должен получать от российских конструкторских бюро разрешение. Думаю, у Беларуси в перспективе такой проект имеется.

 
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