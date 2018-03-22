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22.03.2018
Салiдарнасць
Верховная рада Украины дала согласие на арест Савченко: ее задержали в прямом эфире

К зданию изолятора СБУ ее проводили пешком под вспышки фотокамер. 

Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Как сообщил телеканал «112 Украина», ее задержали прямо в здании Верховной рады.

Ехать на автомобиле в изолятор СБУ Савченка отказалась. Между ней и следователем произошел любопытный диалог.

Следователь: Предлагаю вам пройти в здание СБУ для дачи показаний.

Савченко: На автомобиле или пешком?

Следователь: На автомобиле.

Савченко: Давайте пешочком прогуляемся.

Следователь: Давайте. 

Савченко в сопровождении следователей и журналистов направилась пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке. Телеканал «112 Украина» транслировал ее арест в прямом эфире:

За что задержали

Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной рады. По словам Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.

В подтверждение этого обвинения, депутатам на заседании были продемонстрированы аудиозаписи и оперативная съемка разговоров Савченко с другими подозреваемыми по делу о подготовке покушения на первых лиц Украины. В частности, с руководителем центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. В них речь шла о приобретении оружия, обсуждались детали подготовки и проведения терактов.

Демонстрировались также кадры с полигона, где Савченко с Рубаном испытывают оружие, которое, как пояснил голос за кадром, производится на территории самопровозглашенной ДНР.

По словам генпрокурора Луценко, Рубан и Савченко были в сговоре с главой самопровозглашенной ДНР Захарченко «и российскими кураторами», готовили террористический переворот в стране. По словам Луценко, оружие для терактов предоставляла Россия, и этому у правоохранителей есть доказательства.

Что говорит по поводу обвинений Савченко?

Сама Савченко заявила, что «все это были шутки».

— Конечно, та модель, которую я нарисовала, является абсурдной. Это дерево, оно еще прочнее, имеет такую прошивку, что граната там ничего не сделает. Купол имеет металлическую конструкцию, максимум, что с него посыплется — это стекло. То есть, чтобы сказать, что это прям взорвет всю Верховную раду или Кабмин, вы посмотрите на монолит этого исторического здания: чтобы его взорвать, надо принести тротил. Все это были шутки, — отметила Савченко.

Она также опровергла обвинения в психическом нездоровье, поскольку  ее как военнослужащую проверяли каждые полгода «и любой институт, любая проверка покажет, что я абсолютно психически здорова».

— Я хотела напугать вас, всколыхнуть Украину. Я хотела, чтобы вы поняли, что то, что вы когда-то планировали, чтобы прийти к власти, может быть спланировано против вас, — ответила на обвинения Луценко Савченко.

Удивительное совпадение

22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы за убийство российских журналистов на украинской территории.

22 марта 2018 года депутат Верховной Рады Надежда Савченко арестована в Киеве по обвинению в подготовке теракта и государственного переворота.

 
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