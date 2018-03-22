Как закончить разговор с девушкой и не быть козлом

Краткая инструкция, как закончить переписку с девушкой на хорошей ноте.

Завязать бессмысленный и шутливый разговор в соцсетях или менссенджере гораздо проще, чем закончить его. Мы интуитивно понимаем, когда ответить стикером, когда не стоит ставить точку, сколько скобочек поставить, но никак не постигнем, как же остановить переписку в какой-то момент. При личном разговоре в реальной жизни мы можем сказать, что у нас встреча, что плохо себя чувствуем – встать и выйти из комнаты. В переписке же отговорок практически нет, и каждое новое сообщение – очередной виток бессмысленной беседы.

Просто перестать отвечать или молчать – грубо. Можно, конечно, выйти из социальной сети, чтобы она видела, что последний раз вы заходили в фейсбук или телеграм еще вчера. Но тогда она будет накручивать себя, что вы избегаете ее или с вами что-то случилось. Поэтому вместо этого приходится либо говорить, что уже поздно и вы идете спать (она обидится), либо отвечать все более сухо и сжато до того момента, когда она перестанет писать (потому что обиделась).

Мужчины и женщины общаются и переписываются по-разному. В этом нет никакого сексизма: просто, как показывает опыт, мужчины легче и проще относятся к тому, чтобы резко обрубить разговор, оставить сообщение без ответа или поощрить вопрос от собеседника каким-то дурацким эмоджи. Девушки чаще пишут большие и связные тексты, обсуждают важные и насущные проблемы в переписке и дольше сидят в чатах.

Еще у мужчин есть не очень оправданный страх, что, если они будут отправлять девушкам какие-то смайлики помимо большого пальца вверх, они всенепременно не так их поймут и влюбятся по уши. Хотя сами девушки рассылают поцелуйчики и сердечки всем подряд, направо и налево (что обычно дико бесит их парней).

Почти все отношения сегодня зарождаются в переписке. Ведь о свидании вы скорее всего будете договариваться в мессенджере. Объясняем, как не убить романтику, не испортить отношения и не потерять девушку, но при этом все-таки закончить разговор.

Готовьте пути отхода заранее

Если вы знаете, что в течение дня у вас много дел, встреч и работы (или хотите, чтобы она так думала), то предупредите об этом заранее вместо много часовых извинений и оправданий полдня спустя. Она поймет, что вам не все равно на ее чувства, вероятно, подумает, что вы жалеете, что не сможете весь день общаться с ней, поэтому уведомляете заранее.

Немного энтузиазма

Почему-то многие мужчины считают, что энтузиазм – это слабость и уязвимость. Но влюбленность и свидания подразумевают их проявление. Если девушка предлагает вам куда-то сходить вместе, а вы абсолютно не хотите этого делать, значит она вам не нравится или вы вообще не готовы сейчас с кем-то встречаться. Конечно, часто ваши и ее вкусы могут расходиться. И если вы не мечтали сходить на какую-то слезливую мелодраму, не надо отвечать на ее предложение пятью сообщениями о том, как вы счастливы будете увидеть этот фильм.

Просто откажитесь от сухого ответа в стиле «ну давай». Потому что он говорит сам за себя – вы не хотите идти на этот убогий фильм. Просто уберите частичку ну и добавьте в конце восклицательный знак. Почему многие мужчины так боятся восклицательных знаков? Да, это проявление эмоций и энтузиазма. Но после такого ответа гораздо легче будет закончить разговор не будучи козлом, чем после череды «да, ну ок, ага, как скажешь». Ведь она уже поняла, что вы с радостью пойдете с ней куда угодно.

Используйте эмоджи

Во-первых, никогда не используйте смайлик баклажана в прямом значении. Пожалуйста. Лучше бы Apple отключали этот эмоджи на айфонах мужчин. Во-вторых, один смайлик – это не универсальный ответ на все случаи жизни. Если вам задали вопрос, вы не можете ответить одним эмоджи. Это требует еще меньших усилий, чем удалить диалог. Если вас спрашивают о чем-то, ответьте полноценно.

Даже если это вопрос «Мы можем встретиться в 8 вечера?». Ответьте «Да, конечно!», а не присылайте эмоджи с пальцами. Никогда не заменяйте «спасибо» и «пожалуйста» смайликами – их всегда приятно услышать. Одинокий эмоджи подходит для срочных сообщений, не требующих согласия или обдумывания. Например, в ответ на «Я буду через 10 минут», можете смело отвечать смайликом «Окей» или «Большой палец вверх».

Не выдавливайте из себя ответ

Если она пошутила или скинула вам какой-то мем, не надо пытаться придумать остроумный ответ. Просто напишите «хаха», и этого будет достаточно. Нет, в этом нет ничего грубого. А вот в попытках что-то ответить, когда хочется прекратить разговор – скорее всего будет. После «хаха» вы можете спокойно вернуться к беседе позже.

Чем дольше вы переписываетесь, тем больше прав у вас на то, чтобы слить разговор – конечно, не в момент, когда она делится чем-то сокровенным. Если беседа подходит к своему логичному завершению, не бойтесь поставить ее на паузу.

Не выжимайте из себя новую тему или вопрос. Но не становитесь тем, кто всегда будет первым сливать или заканчивать разговор (если, конечно, хотите продолжать с ней общаться). Она это запомнит.