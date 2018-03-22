Шведский продюсер Гюнешь шокирован вещами, которые озвучил Лукашенко

На встрече с творческой молодежью глава Беларуси рассказал о сотне или полутора сотнях «анонимок», которыми некоторые участники национального отбора на «Евровидение» якобы «забросали» Европейский вещательный союз.

Шведский композитор Тим Норелл — продюсер Гюнешь, которого, вероятно, имел в виду президент Беларуси, рассказал TUT.BY, сколько на самом деле было писем и участвовала ли в этом сама Гюнешь.

Тим Норелл (слева) и Гюнешь (справа). Фото: show-biz.by

По словам Норелла, в Европейский вещательный союз он обращался четыре раза — трижды к исполнительному директору ЕВС Джону Ола Санду (Jon Ola Sand) и однажды к другому человеку из ЕВС, имя которого Тим не называет. Все письма были не анонимными — каждое из них он подписывал собственным именем.

— Я послал два письма Джону Ола Санду. Второе отправил дважды, потому что не получил никакого ответа на первое, — говорит Тим Норелл. — Слал еще третье письмо другому человеку. Но точно не сотню и не полторы сотни писем.

Он подчеркивает: Гюнешь не участвовала в написании писем. Это была его личная инициатива, о которой певица узнала постфактум.

— Я думаю, сейчас она испугана тем, что происходит, и разочарована, конечно. Но она в этом не участвовала, слать письма было моей личной инициативой. Я просто хотел знать правила. Они были непонятными. Разрешено иметь концерт в мае или нет?

До сих пор эти правила остались неясными, говорит музыкант. Сейчас он очень «зол и расстроен». В том числе потому, что представлять Беларусь будет Alexeev.

— И этот парень, который выиграл, Алексеев, не умеет даже петь. Он поет неправильно. Думаю, не один я так считаю. Это еще одна причина, по которой я разозлился и отправил письмо Джону Ола Санду.

Белорусы, считает шведский музыкант, должны гордиться, что у них есть певица такого уровня, как Гюнешь.

— Я хочу подчеркнуть это еще раз: Гюнешь — самая фантастическая певица, с которой я сотрудничал. А я работал с АВВА, Secret Service и другими. Поработать с такой исполнительницей, как Гюнешь, — редкая удача. Она похожа на Селин Дион и очень представительна для Беларуси. И я также уверен, что президент не слышал мою песню, судя по его словам. Но я бы рекомендовал послушать ее, потому что песня очень мелодичная. Гюнешь спела ее прекрасно.

— Что вы собираетесь делать дальше?

— Прямо сейчас не знаю. Я очень сожалею о ситуации с Гюнешь и желаю, чтобы ситуация разрешилась без ущерба для артистки. Уверен, что Гюнешь с ее талантом будет востребована в любой стране мира.

Также я бы хотел, чтобы песня Гюнешь была услышана в Европе. Но пока не знаю. Я шокирован вещами, которые озвучил президент. Возможно, в следующем году еще вернусь с ней на «Евровидение». Таких исполнителей в мире не так много, серьезно. Вы должны гордиться ею.