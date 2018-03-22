Стоит ли убеждать белорусок рожать больше детей?

Государству будет сложно найти средства, чтобы обеспечить рост рождаемости, считают эксперты.

С каждым поколением увеличивается число бездетных или имеющих одного ребенка семей, показали результаты исследования «Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях».

Экономический кризис и рост числа белорусов с высшим образованием привели к тому, что в последние 20 лет рождение детей не в приоритете у семей. Уровень рождаемости у женщин с более низким образованием на 7% выше, чем у женщин со средним специальным и почти на 30% выше, чем у тех, которые закончили вуз.

И если первый ребенок в семье появился до того, как родителям исполнилось 24 года, то высока вероятность, что у него будут братья или сестры. Если же первого ребенка пара рожает после 24 лет, он может остаться единственным, отметила профессор факультета философии и социальных наук БГУ Ольга Геращенко на Региональном симпозиуме по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики «Применение результатов исследования «Поколения и гендер» в странах−членах ЕЭК ООН».

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