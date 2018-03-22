Мама 18 детей из Барановичей: «Вся моя жизнь не такая, как у всех»

Екатерина Станкевич сейчас воспитывает 12 детей. Она одна из немногих женщин, которой удается успешно совмещать работу, активную деятельность и семью.

Екатерина Станкевич с мужем Али, сыновьями и дочками. В этой семье не делят детей на приемных и своих

Екатерина рассказала Intex-press, почему не прибегает к услугам нянь и домработниц, зачем ищет биологических родителей своих приемных детей и в чем видит секрет настоящего женского счастья.

О желании усыновлять

Я родилась в богатой и благополучной семье. Никогда не слышала матов от родителей, не видела драк. Мы с сестрой были окружены заботой и любовью. Однажды родители собрали рождественские подарки для воспитанников школы-интерната и взяли нас с собой. Из этой поездки я вернулась с четким пониманием того, что, когда вырасту, возьму хотя бы одного ребенка из детского дома.

У этих детей было все, что нужно для жизни. Но не было той безграничной любви мамы и защиты папы, которые были у нас. Понимание этого потрясло меня. Я росла, и желание взять ребенка из приюта росло во мне. Когда я вышла замуж и забеременела вторым сыном, пошла на курсы по усыновлению.

В 33 года Екатерина Станкевич успела состояться в бизнесе и получить титул «Женщина года Беларуси». Но главным своим достижением она считает свою большую и дружную семью. В ней без деления на «родных» и «неродных» сегодня воспитывается 12 детей. Всего же она стала мамой для 18 детей и бабушкой для семи внуков

О знаках

Ни один ребенок не попал ко мне просто так. Каждый раз был какой-то знак. Первую девочку – Лизу – я удочерила, когда рожала второго сына Артема. Мама Лизы лежала со мной в одной палате и написала отказ от нее. Когда у нас появилась Лиза, я захотела, чтобы и у старшего сына появился брат-ровесник или сестра. Поехали в Кобрин. Там в детском доме на тот момент было 96 детей. Когда мы с подругой шли по коридору, навстречу выбежал мальчик и бросился ко мне. Я поняла – это мой ребенок.

Меня отговаривали брать Владика, потому что у него была куча всяких диагнозов. Помню, когда уезжали, директор детского дома мне сказала: «Как ты приехала, так ты мне его и вернешь». Даже суд мне с первого раза не разрешил его усыновить. Мол, молодая, с тремя детьми до трех лет. Давали время подумать, отговаривали даже. Но я знала, что это мой ребенок. Мы возили его по врачам, много занимались, и сейчас Владик учится в 7 классе в обычной школе, его сняли со всех учетов. Когда мы ездили с детьми в Кобрин, его воспитатели не верили своим глазам.

Мы с детьми много выступаем в интернатах, домах престарелых, хосписах. После одного такого выступления в Ястрембеле ко мне подошла девочка-подросток по имени Алина и попросила ее забрать.

До этого я брала только маленьких детей. Брать подростка было страшно. После поездки мне приснился сон: будто я в Ястрембеле, меня просят сдать анализ крови, потом кровь сдают все дети, затем ко мне подходит врач и говорит, что у меня и Алины одинаковая группа. Понятно, что после такого я не могла ее не забрать.

Или взять Сашку, которого я забрала из нашего барановичского приюта. Привезли его домой, я называю имена детей, а он добавляет «и Маша». Говорю, мол, нет никакой Маши, а он стоит на своем. Оказалось, у него есть младшая сестра Маша. Теперь Маша тоже с нами.

Все дети и внуки Екатерины и Али играют на музыкальных инструментах и поют

О биологических родителях

У моего мужа была мечта – найти биологических родителей всех наших детей. Первое время я была против. Но он спрашивал меня, хочу ли я помочь только детям или их родителям тоже. И мы стали искать. Где нам только не назначали встречи. Даже на кладбище. Одну маму нашли на свалке, и это была самая страшная встреча. Мы посетили всех, даже бабушек и прабабушек. И насколько я была против вначале, настолько потом ни разу не пожалела о сделанном.

Все дети верят в чудо, ждут, и, когда чуда долго нет, это травмирует. Я не акцентировала внимание на том, что моих детей оставили, но они все равно рисовали себе ту реальность, которую им хотелось. Когда они познакомились с родителями, эти розовые очки спали. Они перестали ждать, стали спокойнее и, как мне кажется, стали больше ценить нас с мужем.

Мои дети общаются со своими родителями. Те приезжают к нам в гости, у нас дружеские отношения. Я не осуждаю и не виню их ни в чем. Легко судить, когда у тебя все есть. Но где была бы я, если бы не мои родители? Мы часто видим «итого» в жизни человека. Но не видим или не хотим видеть причин.

Один бомж сказал мне очень правильную мысль: все люди – пассажиры, которые ждут свой поезд. Но некоторые едут не в том направлении. И, к сожалению, не всегда найдется человек, который подойдет и скажет: «Послушай, ты не туда едешь». Маме одного из моих детей 25 лет, а папе 76. И она рассказывала, что пошла к нему, потому что он был единственным, кто открыл ей дверь. Как я могу ее судить?

Дети Екатерины и Али посетили много стран и некоторые моменты запечатлели на фотоснимках

О нянях и домработницах

Я всегда хотела быть мамой во всех смыслах. Я знала, что никогда не возьму в дом няню или домработницу, потому что я – большая собственница и не смогу делить своих детей с какой-то другой женщиной. Даже на своих родителей я никогда не оставляла детей, и за это они меня уважают.

Если я не успеваю в бизнесе, я оставлю бизнес. Не успеваю в учебе – оставлю учебу. Но мои дети не будут страдать от того, что им не хватает моего внимания или заботы.

Дети составляют распорядок дня и придерживаются его, посещая многочисленные кружки и секции

О достатке и нищете

Мои родители могли позволить себе многое, но не транжирили деньги и нас воспитывали в бережливости. «К богатству привыкаешь быстро, а вот если из богатства попадаешь в нищету, это может любого сломать», – говорила моя мама. С тех пор, как ушла от родителей, я никогда не просила у них денег. Бывали времена, когда шампунь в целях экономии приходилось разбавлять, а обычная курица была за деликатес. Но я всегда себе говорила так: не на что заправить машину, езди на автобусе или ходи пешком.

Когда я только начала брать детей на воспитание, я старалась дать им все. Но со временем поняла, что, если я буду воспитывать их потребителями, я испорчу им жизнь. И я стала объяснять, сколько стоит газ, свет, продукты, которые покупаем в магазине, и учить их тому же, чему меня учили мои родители. Я уверена, что мои дети не пропадут.

О главном достижении

Тенденция брошенных – бросать дальше. Четверо моих приемных дочерей уже замужем, у меня семь внуков. И то, что мои дети не бросают своих детей, что любят и заботятся о них, я считаю своим самым большим достижением.

Когда я увижу, что все мои дети выросли достойными людьми и хорошими семьянинами, моя функция как родителя будет выполнена.

О муже

Мы живем установками тех, кого мы любим. Поэтому, когда девочка воспитывается в семье без папы, она растет с пониманием, что все мужики – козлы. Если мальчика воспитывает одна мама, он не знает, как ухаживать за женщиной, и в своей будущей избраннице видит не женщину, а маму. А ведь даже самой сильной женщине нужен рядом мужчина, который будет еще сильнее.

Мне очень повезло с мужем. Я бы не справилась без него. И хотя я большую часть времени уделяю детям, мы редко бываем только вдвоем, он ни разу не упрекнул меня в этом.

Али очень заботливый. Он знает, что я обожаю путешествовать, поэтому все его подарки связаны с путешествиями. Мой подарок к 8 Марта – поездка в Индонезию. Я никогда не еду надолго, максимум на пять дней. Он остается с детьми. И настолько хорошо справляется, что учителя даже иногда не замечают моего отсутствия. А если я начинаю звонить и волноваться, говорит, что я унижаю его своим недоверием, что в следующий раз он меня не отпустит. Этих коротких путешествий мне хватает, чтобы отдохнуть и зарядиться впечатлениями и эмоциями.

Екатерина с супругом Али

О женском счастье

Не может быть женщина счастливой без детей. Я не могу. Мне кажется, мы созданы, чтобы реализовать себя именно в материнстве. Когда муж однажды спросил меня, кого я больше люблю – его или детей, я даже не задумывалась: конечно, детей. На что он мне сказал: «За это я тебя и люблю».

О воспитании

Когда клиентки приходят ко мне на массаж и жалуются на своих мужей, которые не могут носки убрать или еду подогреть, я думаю, что мои дети такими никогда не будут. Все мои дети умеют готовить. Пусть они этого не делают, но умеют. Они знают, как включается стиральная машина, а картошку я не чищу уже два года, хотя нам ее на один раз нужно два-три ведра почистить.

Дети чувствуют, как взрослые к ним относятся. И если педагог или мама жалуются, что не справляются с ребенком, проблема не в ребенке, а в них. Если ты не хочешь, чтобы ребенок орал на тебя, не ори на него. Если не хочешь, чтобы однажды он «послал» тебя, не допускай, чтобы подобные слова вылетали из твоего рта.

Я стараюсь максимально выслушать ребенка, встать на его место и посмотреть на проблему его глазами. Нельзя ломать ребенка, нужно дать ему время, чтобы он сам понял. Иначе ребенка можно просто потерять. Мы очень любим воспитывать других, но, я считаю, что человек должен всегда воспитывать себя.

Об учителях и оценках

Школьные психологи работают с детьми и родителями, но почему они не работают с педагогами? Когда учительница кричит и ломает указку о стены, это говорит о ее непрофессионализме. Когда у меня дома что-то не так, я ищу проблему в себе. А школа ищет проблему в ребенке.

Да, школьные оценки важны. Но я пытаюсь научить детей прежде всего объективно оценивать самих себя. Поэтому, когда я вижу, что ребенок учил, знает, но у него стоит двойка, я не буду его ругать.

Но, если он получил два балла и при этом ничего не делал, пусть не жалуется.

Об эмоциональном выгорании

Сегодня очень много говорят об эмоциональном выгорании. Когда этот вопрос однажды задали мне, за меня ответил профессор психологии, который меня хорошо знает: «У нее не может быть эмоционального выгорания, потому что она получает много энергии». Он прав. Это как в спорте: ты приобретаешь тогда, когда тратишь энергию. Я никогда не ловила себя на мысли, что устала от детей.

Об общественном мнении

Когда куратор в университете первый раз увидела меня, тут же сказала, что я буду отвечать за развлечения. И была в шоке, когда узнала, что у меня четверо детей и я не люблю тусовки.

Я все детство просидела над книгами, с медалью окончила школу, колледж, потом университет. Я не считаю себя яркой или красивой, хотя с детства была не такой, как все. Это мое внутреннее состояние. Когда надо мной смеются, бывает неприятно. Но, когда я смотрю на этих людей, понимаю, что такой, как они, точно быть не хочу. Вся моя жизнь не такая, как у всех. И я горжусь этим. И только мнение тех, кого я впустила в свое сердце, важно для меня.