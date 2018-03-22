12 правил жизни Юрия Зиссера

Жизненные кредо уникальных успешных людей. На этот раз – основателя TUT.BY.

1. Верить в себя. Только так в жизни можно чего-то достичь. Дерзайте – и у вас все получится! Для этого важно заниматься тем, чем хочется и к чему есть призвание. Это также дает оптимизм, необходимый для сохранения физического и духовного здоровья.

2. Быть честным. Так жить проще: не нужно запоминать, что кому соврал и зачем, бояться разоблачений. Видя твою честность, тебе верят люди, а доверие – важнейший капитал в жизни и бизнесе, который окупается и духовно, и материально.

3. Уметь сказать правду самому себе. Это чертовски трудно, однако позволяет совершать самые важные поступки и в бизнесе, и в жизни.

4. Противостоять манипуляциям людей, желающих подчинить и эксплуатировать вас, ваше время и ресурсы в своих целях вопреки вашим интересам и идеалам.

5. Судить людей с их собственной точки зрения. Не судить других по себе. Не считать свои убеждения, идеалы, интересы универсальными: у каждого они свои, ваши ничуть не «правильнее» других. Поэтому прощайте людям их недостатки и считайтесь с ними. Принимайте людей (особенно близких) такими, как они есть, и не пытайтесь их переделывать или осуждать.

6. Прощать ошибки себе и другим. Не ошибаются только роботы. Любая ошибка – это нормально. Поэтому не нужно за ошибки наказывать – ни себя, ни других. Любая ошибка – это бесценный урок и опыт.

7. Ни о чем не жалеть. Пережевывание прошлого, самоедство бессмысленны и лишь забивают голову негативом, мешая жить.

8. Не завидовать. Совершенно бесплодное бессмысленное чувство слабого человека. И уж точно не ревновать.

9. Плевать на то, что о тебе говорят недоброжелатели. Если, конечно, уверен в своей правоте.

10. Легко делиться. Временем, деньгами, вниманием, заботой. Они обязательно вернутся.

11. Жить в радость. Радоваться каждому дню. Получать удовольствия от любых событий. Организовывать радости себе и другим. Улыбаться.

12. Ну и самое важное: любить!