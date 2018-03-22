Задержание главы департамента по авиации, попавшегося на взятке в $ 3500, вызвала бурную реакцию белорусов. «Салідарнасць» вспомнила еще несколько громких коррупционных задержаний года.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимир Костин был задержан 20 марта КГБ с поличным при получении взятки. Как сообщает пресс-служба КГБ, также задержан руководитель коммерческой структуры, который передавал взятку должностному лицу за попытку решения вопросов, входящих в его компетенцию.

Владимир Костин. Фото dosaaf.gov.by

Эта новость вызвала бурное обсуждение в интернете. «В нашей стране КГБ без работы не будет!» — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Где ни копни — везде коррупционеры. Отличная госсистема была построена за 24 года!»

«В этой стране хоть кто-нибудь из чиновников не берет взятки?»

«А на фото лицо такое же честное и умное, как и у остальных чиновников... Никогда бы не подумал...»

«Сложно представить, сколько берут остальные министры и замы. Государство-коррупция».

Некоторые комментаторы попытались понять причины задержания:

«Интересно, чему мог поспособствовать этот глава? Поставки какого-то оборудования? Подряд на ремонтные работы? Вроде бы все это регламентировано, тендеры разные, прозрачность...»

«Давно под колпаком были, раз обоих взяли. Чекисты бдят».

«Лично мое мнение, что это подстава».

«А может, они о лоукосте договаривались?»

«Минтранс — знакомое название. Теперь понятно, почему они перевозчиков прессуют…»

«В нашей стране берут ВСЕ, ну или 99% тех, кто хоть каким-то боком связан с бюджетными средствами. А раза 2-3 в месяц показательное громкое дело для вас, правдолюбы».

Впрочем, многие были спокойны за судьбу задержанного:

«Да ладно, пойдет колхоз поднимать прадсядателям, это ж «ценный кадр из рэзерва»

«Будут показательно скармливать публике бедолаг типа нашего персонажа. Причем скармливать не совсем, а выпускать через годик-полтора снова на хлебную должность. Как пострадавшего за общество».

ТОП коррупционных дел 2018 года

Несмотря на то, что год недавно начался, за неполные три месяца в Беларуси уже прозвучало несколько громких коррупционных задержаний.

Брал даже дрелью и микроволновкой

В начале февраля с поличным был задержан директор Дворца спорта. Сообщалось, что он брал взятки практически каждый рабочий день — до 20 достоверно установленных фактов в месяц. Взятки принимались не только деньгами (от 100 до 1,2 тысячи долларов), но и в виде дрели, микроволновой печи, билетами на концерт, алкоголем, отмечают следователи.

$ 2300 за битум

В январе при получении взятки был задержан руководитель одного из филиалов КУП «Минскоблдорстрой». 2300 долларов ему должен был передать директор коммерческой организации, занимающейся поставкой битума, за оказание содействия в заключении договора поставки.

Всего же, по словам оперативников, руководитель выманил более 9 000 долларов.

$ 700 — и вози пассажиров

От 100 до 700 долларов, по мнению следователей, брал также замначальника отдела организации перевозок в столичном областном «Автотрансе». Таким образом, чиновника вознаграждали перевозчики за разрешение на переводку пассажиров в минском пригороде.

Оборудование — предприятию, $ 70 000 — себе

А вот главный инженер Минского завода колесных тягачей размениваться не стал — и, по словам оперативников, сразу запросил $ 70 тысяч долларов за возможность осуществления поставки для нужд предприятия оборудования стоимостью более $ 20 млн.

Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?