Синоптики рассказали, какой будет погода на День Воли

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в пятницу, 23 марта, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине республики небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный, умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..-7°С, в южных районах при прояснениях до -9°С, во второй половине дня повысится до 0..+6°С.

В субботу, 24 марта,преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная, ночью -2..-8°С, в отдельных районах по востоку до -9..-13°С, максимальная днем от 0°С по востоку до +7°С по западу.

Погода на День Воли в воскресенье, 25 марта, обещает быть еще теплее. Ни осадков, ни сильного ветра также не прогнозируется. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, в отдельных районах по юго-востоку -10..-12°С, максимальная днем от +2°С по востоку до +9°С по западу.