.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
#БНР100
Реклама на «Салiдарнасцi»
НОВОСТИ
Синоптики рассказали, какой будет погода на День Воли
Обложка дня. Президент-то голый!
Дракохруст: «Делать из белорусов белорусов так, чтобы они этого не заметили»
Как работают и сколько стоят алкозамки, которые узаконили в Литве
Апошняя спроба зразумець Статкевіча
Деньги Каддафи превратили жизнь Саркози в ад
Министр образования рассказал о независимой аттестации после 9 класса
Власти могут получить контрольный пакет акций Оршанского авиаремонтного завода
Цукерберг признал, что «не оправдал доверия»
День Воли на самом большом экране Минска. Фотофакт
10 фактаў пра Хатынь, якія мусіць ведаць кожны
Как долго правительство может занимать деньги?
«Ударил кулаком по голове». В суд ушло дело очередного сержанта из Печей
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Коля Лукашенко троллит папу. Видеофакт
Венедиктов: ничто не мешает назначить Лукашенко послом в Зимбабве
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
Русской модели, выпрыгнувшей из окна отеля в Дубае, грозит тюрьма
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Макаревич: «Судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр»
Китайского «миллиардера», который инвестирует в Беларусь, нет в Forbes. Почему?
Байнет: «Видимо, в электричке коньяк подавать будут»
«Белорусам проще разговаривать с котами и собаками, чем друг с другом»
«На выборах головной болью у Лукашенко будет экономика, а не Путин»
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!
Макаревич: «Людей превращают в злобных дебилов»
«Ва ўсіх бытавуха як бытавуха, а ў цябе бээнэфаўцы маршыруюць па вёсках»
Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции
Кто победил на выборах 18 марта
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
На строительстве Беломорканала погибли десятки тысяч человек. Что там теперь?
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Белорусские продукты в Тбилиси продают в магазине под названием Bulbash
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
22.03.2018
Tweet
Обложка дня. Президент-то голый!
Так выглядит свежий номер The New Yorker.
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
1.9
(оценок:
13
)
Главное
«Где ни копни — везде коррупционеры. Отличная госсистема была построена за 24 года!»
Приготовиться Флориде!
Мама 18 детей из Барановичей: «Вся моя жизнь не такая, как у всех»
Певица Лиза Запека: «Эта такая честь сидеть по правое плечо президента!»
Невзоров: «Как хорошо было Бокассе и как хреново Путину, потому что, гляньте на рожи – они несъедобны»
Про кого забыл Лукашенко, поучая белорусов высокой культуре
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com