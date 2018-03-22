Как работают и сколько стоят алкозамки, которые узаконили в Литве

Они не позволят нетрезвым лицам завести автомобиль.

Правительство Литвы узаконило установку алкозамков. Их должны будут устанавливать те водители, которые хотели бы сократить время, на которое их лишат прав, сообщает ru.DELFI.lt.

– Все это должны делать в добровольном порядке, – сказал на заседании правительства министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

По его словам, такой алкозамок должны ставить как минимум на 1,5 года, а стоит он около 1000 евро. По предложению ведомства, правоохрана может решать, какую из мер наказания назначать провинившемуся водителю за вождение в нетрезвом виде – запретить вождение на весь срок или сократить срок и указать установить алкозамок в автомобиле.

Сам нарушитель также сможет выбирать, какое наказание он предпочитает. Водитель, который решит, установить алкозамок, должен будет получить водительские права с кодом 69.

– Мы верим, что после введения такого добровольного средства ограничения, пьяных людей за рулем станет меньше, – сказал министр.

Автомобиль с алкозамком можно завести только подув в установленный в машине алкотестер, если водитель трезвый, двигатель заведется, а если нет - водитель не сможет его завести. Кроме того, после того как водитель тронется с места, он должен будет дуть в алкотестер через определенные промежутки времени.

Министерство указало, что эксперты установили, что такая мера сокращает вероятность повторного нарушения ПДД с 40 до 95%. принятые поправки еще должен утвердить парламент Литвы.

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Что представляют из себя «алкозамки»? Вероятно, это алкотестеры, интегрированные в систему запуска двигателя, который не заведется без предварительной проверки водителя на трезвость.

Один из главных плюсов, очевидное повышение безопасности на дорогах. Среди минусов, если человек захочет поехать пьяным, он поедет, а подышать в трубочку может и трезвый пассажир.