Деньги Каддафи превратили жизнь Саркози в ад

63-летний экс-президент Франции обвинения категорически отвергает.

В 2007 году Саркози, будучи президентом, заключил ряд крупных торговых сделок с Ливией

Бывший президент Франции заявил сотрудникам французской прокуратуры, что обвинения, выдвинутые против него, делают его жизнь «адом».

- Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад, - сказал Николя Саркози, сообщает ВВС.

Ранее экс-президента Франции освободили из-под ареста после продолжавшегося больше суток допроса. Его обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

В связи с этими обвинениями экс-президента допрашивали и ранее. Сам 63-летний Саркози категорически их отвергает.

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году.