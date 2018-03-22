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Лица
22.03.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Певица Лиза Запека: «Эта такая честь сидеть по правое плечо президента!»

Во время встречи с творческой молодежью Александр Лукашенко подарил студентке сувенирную ручку. Студентка признается: после мероприятия с президентом она так вдохновилась, что написала песню.

— Эта такая честь сидеть по правое плечо президента! И волнительно, и ответственно. Раньше видела Александра Григорьевича только по телевизору, в жизни с ним общаться оказалось гораздо проще, — рассказывает TUT.BY Елизавета Запека, которая после встречи с творческой молодежью стала известной на всю страну.

Кадры, как Александр Лукашенко дарит студентке сувенирную позолоченную ручку с гербом, облетели многие СМИ.

— Я такую подарил Си Цзиньпину, Путину, Назарбаеву, — отметил Лукашенко, когда передавал подарок студентке Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Лизе 19 лет, она родом из Бобруйска, сейчас учится на 2 курсе факультета музыкального искусства. Говорит, впервые в родном городе «произвела фурорчик», когда сдала ЦТ по истории на 100 баллов.

— Всегда хотела знать и понимать историю Беларуси. Считаю, это важно, — объясняет девушка.

Кстати, русский язык Лиза написала на 97 баллов. После того, как студентку показали в новостях, родной Бобруйск опять ее обсуждает.

— О том, что буду сидеть в президиуме на сцене, узнала в последний момент (на встрече с Лукашенко — Прим. TUT.BY). Я с ребятами должна была спеть арию из мюзикла «Казанова»? И вдруг говорят, какая честь мне выпала. Что надеть? Нужно было после громоздкого бального платья быстро переодеться, позвонила маме за советом: «Лиза, у тебя есть классный синий комбинезон! Давай его», — вспоминает Елизавета Запека.

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Встреча студентов с президентом длилась четыре часа, но «никто не заметил, как пробежало время».

— Александр Григорьевич шутил, улыбался, волнение само по себе прошло. После нашего номера спросил, почему не зовем его на спектакль в Молодежный театр, теперь уж точно пригласим! Когда перешли к вопросам, президент поднялся на сцену, увидел свободное кресло возле меня и спросил с улыбкой: «Здесь свободно?». В общем, сразу к себе расположил. Поинтересовался, как меня зовут, дал блокнот, ручку и сказал записывать внимательно все вопросы. Я так поняла, для него важно ко всем обращаться по имени. И тут я открываю ручку и понимаю: никогда такой не пользовалась, в моих руках она отказывалась писать, — рассказывает TUT.BY Елизавета Запека.

По мнению девушки, самый каверзный вопрос, который задали президенту, — про Евровидение. Александр Лукашенко прокомментировал скандал вокруг белорусского отбора и сказал, что спокойно относится к тому, что страну представит украинец Alekseev.

— У меня такая же позиция. Почему и нет? Когда есть конкуренция в стране, это хорошо, — рассуждает Елизавета. — Еще были личные вопросы. Например, студенты спрашивали, не планирует ли младший сын Николай связать свою жизнь с музыкой, он так здорово играет. Но президент ответил — это лишь хобби. В зале присутствовала преподаватель Николая, президент рассказал, что она привила сыну хороший вкус к классической музыке. А еще Александр Григорьевич рассказал, что увлекается кинематографом и следит за новинками. В какой-то момент президент заметил, что я измазалась чернилами и решил подарить мне эту ручку.

Для студентки стало неожиданностью, что в интернете стали про нее писать: «Кто такая эта девочка?». А социальные сети завалены сообщениями от незнакомых людей: «Лиза, сфотографируй ручку и покажи!».

— Теперь это наша семейная реликвия, будет передаваться по наследству. Что-то побоялась оставлять такой ценный подарок в общежитии, приехали родители и забрали ручку в Бобруйск. Знаете, после этой встречи так вдохновилась, что написала песню про любовь, это композиция в современном формате, не совсем похожа на нашу страну. Сейчас записываю ее в студии, думаю, на днях она будет выпущена, — мы говорим с Лизой поздно вечером, она все еще в студии. — Хочу показать, что в нашей стране есть талантливые люди. И мы тоже можем достойно выступить на «Евровидении».

 
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